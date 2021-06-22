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換心者「僧多粥少」　淺談心衰竭治療策略

換心者「僧多粥少」　淺談心衰竭治療策略
換心者「僧多粥少」　淺談心衰竭治療策略

健康醫療網

2021-06-22 09:31:00

【健康醫療網／記者田柏升報導】心臟疾病控制不良　「累、喘、腫」恐心衰竭

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心臟全年運轉不停歇，幫助身體循環血液，如果冠心病、心肌梗塞、心房顫動、心肌病變等心臟疾病控制不良，就很可能發展成心衰竭。

振興醫院院長暨心臟外科魏崢醫師指出，嚴重的心衰竭，患者會有容易疲倦、活動易喘、四肢水腫等臨床症狀，當情況越來越嚴重時，即使在休息也會喘，若更嚴重甚至喘到不能躺下，這種情形就已經是末期。

排除結構問題、用藥無效　必須考慮換心

魏崢醫師表示，心衰竭首要以血管擴張劑、強心劑，或降低心臟負擔的利尿劑等藥物治療，也要針對結構性問題治療，當末期心衰竭無法靠藥物改善時，必須考慮心臟移植手術。

根據器官捐贈移植中心統計，2021年等待心臟移植人數有215人，每年卻僅有一百多人捐贈，可謂僧多粥少。魏醫師說，「有些人是沒有辦法繼續等待的，已經到了嚴重的心臟衰竭、休克的時候，這個時候就變成要用輔助的裝置了。」

換心靠心室輔助器過渡　也是長期療法選項

等待換心的過渡期，心室輔助器能幫助維持心臟功能，從以往必須住院才能使用大體積的暫時性心室輔助器，發展至今已有更輕巧的長期心室輔助器，透過手術植入引流管，配合攜帶裝置，就能回歸正常生活。

振興醫院心臟重建科主任陽厚生醫師提到，除了等待換心過渡的病人外，若是患者年紀較大，已經超過心臟移植給付的標準，或是其他因素導致不適合心臟移植的病人，左心室輔助器則是他們延長生存期的解方。

心臟功能失常時　復健很重要

若患者無法換心，長期心室輔助器是目前續命的治療方式，研究發現，植入心室輔助器一年存活率可達最高88%，第三年仍有78%。然而針對心臟失去正常功能的任何患者而言，陽厚生醫師強調，心臟復健很重要。

陽醫師指出，病人在急性期，心臟表現不夠好，這時的目標是較低強度的心臟復健。術後剛出院約三到六個月期間，必須透過持續復健，還會輔以心電圖、血氧監測，讓患者了解自己的心臟對運動表現的耐受程度。了解活動耐受度後，病人就能個人化調整自己的運動習慣及時間，最終養成長期的運動習慣。

振興換心三十餘年　手術成效居國際之上

振興醫院心臟外科團隊從台灣首例換心至今三十餘年，醫病醫心，振興移植團隊已成為這些病友的夥伴, 如同家人般,至今累積完成超過540例手術，術後存活率首年83%、5年存活仍有77%更有病人移植後, 存活超過30年，手術成效在國際水準之上。醫師提醒，心臟疾病別等到心衰竭才治療，最好從源頭預防，像是戒菸、控制肥胖及三高還有定期體檢不可少。



資料來源：健康醫療網 換心者「僧多粥少」　淺談心衰竭治療策略

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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