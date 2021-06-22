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混打疫苗也可通！台大醫院：一種情況下保護力更高

▲台大醫院針對COVID-19新冠肺炎疫苗舉辦線上記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲台大醫院針對COVID-19新冠肺炎疫苗舉辦線上記者會。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-22 10:56:41｜2021-06-22 11:01:47

國內本土疫情日漸趨緩，針對近期擴大開放新冠疫苗施打，台大醫院院長吳明賢今（22）天召開視訊會議表示，這是新的疾病，訊息非常的多，隨著疫情改變，訊息要做滾動式修正，台大醫院有很多專家，因此決定成立新冠肺炎專區，希望就網路跟社群關心的疫苗跟篩檢，請專家提供民眾最正確的知識。

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台大醫院兒童醫院院長黃立民表示，疫苗是決戰關鍵，要有高保護力、高覆蓋率，新冠肺炎多是使用mRNA、腺病毒疫苗，針對第一劑跟第二劑的相隔時間，黃立民提到，只要免疫系統還記得第一劑，就可以打第二針，像是政府規定8到12週要打第二劑，但臨床試驗發現，其實超過16週以上，還是很有保護力的。

黃立民舉例，子宮頸癌疫苗，本來接種間隔是6個月，但是研究指出，隔12個月抗體效果竟超過6個月。至於可否混打疫苗，黃立民表示，很多歐洲國家已經建議民眾第一劑接種AZ疫苗者，第二劑可以改接種別的疫苗。研究發現，第一劑打AZ後，第二劑如果接種別的疫苗後，會產生大量抗體，且抗體可以中和病毒，抗體幾何平均值，幾乎增加100倍，比打兩針AZ效果還要好。

目前像是加拿大已經建議如果第一針AZ疫苗，第二針可以打mRNA疫苗，但如果第一針打mRNA疫苗，則是建議第二針要繼續打mRNA疫苗。黃立民解釋，因為mRNA第一劑保護效果僅50%，第二劑才可以拉升保護力，所以如果第一劑接種RNA疫苗，一定要兩次都接種RNA疫苗。

另外，黃立民也提出數據指出，只打一針如果是RNA疫苗，不見得比AZ好，如果僅接種一劑，還是要看環境因素，如果大家都不打，AZ疫苗只打一針效果不好，如果覆蓋率高、被感染機會低，只打一劑效果就好，但相對mRNA疫苗就必須施打兩劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.12%7.88%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
61.22%38.78%
2021-06-20-2021-06-23
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