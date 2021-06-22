混打疫苗也可通！台大醫院：一種情況下保護力更高

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黃立民舉例，子宮頸癌疫苗，本來接種間隔是6個月，但是研究指出，隔12個月抗體效果竟超過6個月。至於可否混打疫苗，黃立民表示，很多歐洲國家已經建議民眾第一劑接種AZ疫苗者，第二劑可以改接種別的疫苗。研究發現，第一劑打AZ後，第二劑如果接種別的疫苗後，會產生大量抗體，且抗體可以中和病毒，抗體幾何平均值，幾乎增加100倍，比打兩針AZ效果還要好。
目前像是加拿大已經建議如果第一針AZ疫苗，第二針可以打mRNA疫苗，但如果第一針打mRNA疫苗，則是建議第二針要繼續打mRNA疫苗。黃立民解釋，因為mRNA第一劑保護效果僅50%，第二劑才可以拉升保護力，所以如果第一劑接種RNA疫苗，一定要兩次都接種RNA疫苗。
另外，黃立民也提出數據指出，只打一針如果是RNA疫苗，不見得比AZ好，如果僅接種一劑，還是要看環境因素，如果大家都不打，AZ疫苗只打一針效果不好，如果覆蓋率高、被感染機會低，只打一劑效果就好，但相對mRNA疫苗就必須施打兩劑。
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