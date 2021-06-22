COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

第1季製造業固定資產增購4120億元　年增18.6%

第1季製造業固定資產增購4120億元，年增18.6%。（圖／MoneyDJ理財網）
第1季製造業固定資產增購4120億元，年增18.6%。（圖／MoneyDJ理財網）

MoneyDJ理財網

2021-06-22 19:02:09

110年第1季製造業投資及營運概況

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、依經濟部統計，110年第1季製造業固定資產增購(不含土地)4,120億元，較109年同期增18.6％。按資產型態分，以機械及雜項設備3,476億元(占84.4％)居首，年增16.6％，其次為房屋及營建工程619億元(占15.0％)，年增32.8％，交通及運輸設備25億元(占0.6％)，則年減6.9％。

二、就製造業主要中業別投資觀察，以電子零組件業2,880億元(占69.9％)最多，年增24.2％，主因5G通訊、車用電子及高效能運算等相關晶片需求強勁，半導體廠商加速推進高階製程及持續擴增成熟製程產能，封測業者亦同步增加資本支出；其次為化學材料業204億元(占4.9％)，年增11.3％，主因部分石化廠因應電子化學品需求強勁，以及持續布局高值化產品，擴建廠房及增購機械設備；電腦電子及光學製品業121億元(占2.9％)，年增23.0％，主因臺商回臺投資計畫逐步落實，廠商購置或新建廠辦所致。

三、110年第1季製造業營業收入7.3兆元，年增22.5％，為歷年同季新高。依中業別觀察，以電腦電子及光學製品業2.3兆元最多，年增35.4％，電子零組件業1.6兆元次之，年增27.9％，主因智慧行動裝置及遠距應用相關設備持續熱銷，激勵資訊電子產業營收攀高。另受全球景氣回升，化學材料業、金屬製品業、基本金屬業及機械設備業等傳統產業營收均為二位數成長，分別年增26.7％、15.0％、17.9％及25.8％；石油及煤製品業則受肺炎疫情影響，國外油品需求減少，致年減11.6％。(資料來源：主計處)



資料來源-MoneyDJ理財網

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀