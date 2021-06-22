第1季製造業固定資產增購4120億元　年增18.6%

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二、就製造業主要中業別投資觀察，以電子零組件業2,880億元(占69.9％)最多，年增24.2％，主因5G通訊、車用電子及高效能運算等相關晶片需求強勁，半導體廠商加速推進高階製程及持續擴增成熟製程產能，封測業者亦同步增加資本支出；其次為化學材料業204億元(占4.9％)，年增11.3％，主因部分石化廠因應電子化學品需求強勁，以及持續布局高值化產品，擴建廠房及增購機械設備；電腦電子及光學製品業121億元(占2.9％)，年增23.0％，主因臺商回臺投資計畫逐步落實，廠商購置或新建廠辦所致。
三、110年第1季製造業營業收入7.3兆元，年增22.5％，為歷年同季新高。依中業別觀察，以電腦電子及光學製品業2.3兆元最多，年增35.4％，電子零組件業1.6兆元次之，年增27.9％，主因智慧行動裝置及遠距應用相關設備持續熱銷，激勵資訊電子產業營收攀高。另受全球景氣回升，化學材料業、金屬製品業、基本金屬業及機械設備業等傳統產業營收均為二位數成長，分別年增26.7％、15.0％、17.9％及25.8％；石油及煤製品業則受肺炎疫情影響，國外油品需求減少，致年減11.6％。(資料來源：主計處)
資料來源-MoneyDJ理財網