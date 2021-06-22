名家論壇》盧燕俐／要跟風買航運股ETF嗎？

航運股漲不停，已成為今年台股的神話。尤其貨櫃三雄過去一年大漲10到20倍，讓不少沒有跟上的人惋惜不已。如果不敢買單一個股，搶進相關ETF，會是個好選擇嗎？





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事實上，目前台股主題型的ETF中，有半導體、5G和AI，「正港」的航運ETF，還沒有投信公司發行；但因航運股獲利翻倍、股價飆升，航運占比較高的ETF，近來也引發話題。





其中，最受矚目的是富邦台灣中小ETF(00733)，連結50檔中小型股，今年截至6月20日，績效高達64.45％，勇奪台股ETF冠軍，也遠勝成立最久的元大台灣50(0050)的15.39％。關鍵就在於，陽明是00733的第一大持股，占比高達13.76％，慧洋-KY和台驊控股也分別持有3.40％與1.56％，整體航運比重將近18％。





另外，元大中型100ETF(0051)，有別於0050鎖定台灣市值前50大的企業，買進的是排名51到150名的中型企業，在6月18日調整成分股之前，貨櫃三雄也占比一成，使得今年來績效也衝高到29.2％，在整體台股ETF獲利排行榜中，僅次於富邦中小。





只不過，隨著貨櫃三雄市值大增，也就從元大中型100名單中被剃除，反而新增到元大台灣50，所以，原本就持有0050的人，等於間接投資了貨櫃三雄。





但需留意的是，目前0050的持股權重，陽明只有1.16％、長榮0.31％，萬海也只有0.16％，最大成分股還是台積電，占了高達48.37％，可預估，航運股價未來漲跌幅，跟0050的連動性並不大。





那麼，現階段要跟風買富邦中小ETF嗎？就產業趨勢來說，SCFI指數(上海出口集裝箱運價指數)還在創新高，全球貨櫃一哥馬士基股價仍處高檔，加上不少明星台股基金也重壓航運股，短線仍匯集人氣與資金。





只不過，一旦台股步入較大的修正，如5月中旬，爆發本土病情，在全國進入三級警戒前，航運股率先回檔，波段回跌3成多；且美國通膨升高，市場臆測FED極有可能提前升息，導致6月18日美股大跌，台股隨時有可能展開中期修正，到時，航運股的震幅更為劇烈。





更何況，富邦中小ETF 原本波動度就較大，以衡量波動幅度的標準差來說，00733的一年與三年標準差，分別是31.47％與27.89％，對照0050的19.82％和21.84％，震幅明顯偏高，比較適合風險程度較大的人。





還有個思考重點。台股向來是輪漲格局，去年台積電股價強勢，台積電占比高的元大台灣50(0050)與富邦科技ETF(0052)，績效也名列前茅；但今年來風水輪流轉，年初價值股抬頭，元大高股息(0056)扳回一城，緊接著，富邦台灣中小(00733)激情演出，甚至報酬大超車。





投資理財切忌見漲追漲，如果真看好航運股價的續航力，不如等拉回再買進00733，免得套在相對高點。同樣的，當許多散戶對0050意興闌珊時，長線投資價值就會逐漸浮現。





認識自身投資需求，掌握股市類股脈動，將有助於提高ETF獲利！否則，盲目跟風，又不嚴設停損停利，通常下場都很慘烈！











●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問





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