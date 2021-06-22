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美國援贈莫德納疫苗　民眾黨：部份應留給戰鬥部隊施打

▲潛艦空間狹小容易群聚，民眾黨呼籲美國捐贈的疫苗應保留部分給戰鬥部隊施打。圖為海虎號潛艦。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲潛艦空間狹小容易群聚，民眾黨呼籲美國捐贈的疫苗應保留部分給戰鬥部隊施打。圖為海虎號潛艦。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-22 10:24:08｜2021-06-22 10:39:13

新冠肺炎疫情嚴峻，但是國內卻面臨疫苗短缺困境，美國日前捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。台灣民眾黨立院黨團今（22）日舉行線上記者會，呼籲政府應以清楚、透明的方式進行疫苗分配及施打，並該將部分疫苗留給國軍戰鬥部隊施打。

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民眾黨立委高虹安表示，目前台灣自購到貨的疫苗總數為111.66萬劑，加上日本、美國援助的共374萬劑，其中，250萬劑莫德納疫苗後續的配發，也讓外界相當關注。前次日本捐贈的AZ疫苗曾發生縣市分配數量爭議，事實上，縣市分配疫苗的問題不在於依照公式計算，而是如何決定公式。

高虹安直言，目前政府的公式並未加入每週確診人數等參數，中央應該可明確給出每週各縣市的配發數量，不僅不會讓民眾過度恐慌，也可讓各縣市政府能提前預備行政程序與施打順序。未來應以公開、透明的方式，制定含有將每週確診人數等動態參數加入的計算公式，才能讓各地方縣市獲得足夠的疫苗數量，中央也才能取信於民。

高虹安表示，指揮中心20日更新疫苗優先施打類別，然而卻出現定義不清楚的問題，以行政院顧問丁怡銘、台中市的鄰長為例，是否算在第二類類別施打都有爭議，呼籲政府應把各優先類別定義清楚，有助於地方政府造冊施打，也才不會造成民眾恐慌而發生「插隊」問題，避免台灣社會被撕裂的狀況。

張其祿指出，除嬌生疫苗外，其餘疫苗都需施打兩劑才有完整保護力，呼籲指揮中心為第一線醫護保留第二劑疫苗份額，並且應清楚說明，哪些醫事人員應該優先施打。另外國軍官兵的施打次序為第七類，呼籲中央應將美國援助之莫德納疫苗保留足夠份量，為戰鬥部隊、戰管單位及高度群聚的潛艦、水面艦、P-3C反潛巡邏機官兵，還有密閉窄空間執勤的飛彈部隊以及就醫不易的離島、高山雷達站官兵施打，以保障國軍官兵健康狀況！

民眾黨團強調，政府應參考有直觀優先施打次序的國家，例如日本先施打第一線醫護人員，第二類是65歲以上長者，接下來依序是重大傷病及慢性疾病病人、養護機構工作人員、60至64歲長者，接著才是一般民眾，當中沒有中央機關人員，完全依照染疫死亡風險進行排序。但台灣排行的優先次序的依據是什麼？指揮中心至今仍沒明確說明，民眾黨團呼籲中央應說清楚，避免爭議一再發生。

▲台灣民眾黨立院黨團線上記者會，呼籲政府應以清楚、透明的方式進行疫苗分配及施打。(圖／民眾黨立院黨團提供)
▲台灣民眾黨立院黨團線上記者會，呼籲政府應以清楚、透明的方式進行疫苗分配及施打。(圖／民眾黨立院黨團提供)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.63%81.37%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.12%7.88%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
46.14%53.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
61.22%38.78%
2021-06-20-2021-06-23
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