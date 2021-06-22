美國援贈莫德納疫苗　民眾黨：部份應留給戰鬥部隊施打

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高虹安直言，目前政府的公式並未加入每週確診人數等參數，中央應該可明確給出每週各縣市的配發數量，不僅不會讓民眾過度恐慌，也可讓各縣市政府能提前預備行政程序與施打順序。未來應以公開、透明的方式，制定含有將每週確診人數等動態參數加入的計算公式，才能讓各地方縣市獲得足夠的疫苗數量，中央也才能取信於民。
高虹安表示，指揮中心20日更新疫苗優先施打類別，然而卻出現定義不清楚的問題，以行政院顧問丁怡銘、台中市的鄰長為例，是否算在第二類類別施打都有爭議，呼籲政府應把各優先類別定義清楚，有助於地方政府造冊施打，也才不會造成民眾恐慌而發生「插隊」問題，避免台灣社會被撕裂的狀況。
張其祿指出，除嬌生疫苗外，其餘疫苗都需施打兩劑才有完整保護力，呼籲指揮中心為第一線醫護保留第二劑疫苗份額，並且應清楚說明，哪些醫事人員應該優先施打。另外國軍官兵的施打次序為第七類，呼籲中央應將美國援助之莫德納疫苗保留足夠份量，為戰鬥部隊、戰管單位及高度群聚的潛艦、水面艦、P-3C反潛巡邏機官兵，還有密閉窄空間執勤的飛彈部隊以及就醫不易的離島、高山雷達站官兵施打，以保障國軍官兵健康狀況！
民眾黨團強調，政府應參考有直觀優先施打次序的國家，例如日本先施打第一線醫護人員，第二類是65歲以上長者，接下來依序是重大傷病及慢性疾病病人、養護機構工作人員、60至64歲長者，接著才是一般民眾，當中沒有中央機關人員，完全依照染疫死亡風險進行排序。但台灣排行的優先次序的依據是什麼？指揮中心至今仍沒明確說明，民眾黨團呼籲中央應說清楚，避免爭議一再發生。
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