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與柯文哲沒聯絡　高嘉瑜：君子之交淡如水

▲高嘉瑜表示，自己與柯文哲近來沒有聯絡，因為君子之交淡如水。（圖／資料照）
▲高嘉瑜表示，自己與柯文哲近來沒有聯絡，因為君子之交淡如水。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-22 10:20:23｜2021-06-22 10:26:16

北市疫苗關說風波延燒，台北市政府衛生局長黃世傑稱，被指關說的民進黨立委高嘉瑜聯繫過程中「得寸進尺」。高嘉瑜今（22）日早上於內湖受訪時強調，自己單純認同禾馨保護孕婦跟新生兒的訴求才協助轉達陳情，而自己與柯文哲最近沒有聯絡，因為「君子之交淡如水」。

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針對北市禾馨診所疫苗風波，高嘉瑜今日早上再次在內湖受訪，她表示，禾馨一年接生7000多名嬰兒，將近北市3到4成，而少子化是國安問題，因此認同應優先保護孕婦跟醫護，故轉達疫苗需求的陳情。

高嘉瑜說，過程中禾馨有提出要求，也有同時跟衛生局申請，疫苗能不能給、給多少都是衛生局決定，衛生局若覺得不行，當然也都接受依照他們的指示辦理，自己沒有任何刁難或要脅。高也說，自己與外婆都沒有施打疫苗，因為認為要留給優先需要的人。 

高嘉瑜也強調，基於以前的情誼，目前也不認為要公開對話紀錄，自己近來跟台北市長柯文哲沒有聯絡，「因為我們君子之交淡如水」，但也沒有什麼裂痕，自己認為柯市長非常忙碌，市政、疫情都很繁雜，「我不會去煩他增加他的負擔，希望柯市長把台北市疫情照顧好」。

高嘉瑜也說，自己的LINE沒有封鎖柯文哲與黃世傑，自己昨天有傳訊息給黃說「辛苦了，感謝這陣子協助」，她也說，黃世傑對此回應「好」。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.63%81.37%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.12%7.88%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
46.14%53.86%
2021-06-20-2021-06-23

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