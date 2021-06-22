與柯文哲沒聯絡　高嘉瑜：君子之交淡如水

北市疫苗關說風波延燒，台北市政府衛生局長黃世傑稱，被指關說的民進黨立委高嘉瑜聯繫過程中「得寸進尺」。高嘉瑜今（22）日早上於內湖受訪時強調，自己單純認同禾馨保護孕婦跟新生兒的訴求才協助轉達陳情，而自己與柯文哲最近沒有聯絡，因為「君子之交淡如水」。

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針對北市禾馨診所疫苗風波，高嘉瑜今日早上再次在內湖受訪，她表示，禾馨一年接生7000多名嬰兒，將近北市3到4成，而少子化是國安問題，因此認同應優先保護孕婦跟醫護，故轉達疫苗需求的陳情。

高嘉瑜說，過程中禾馨有提出要求，也有同時跟衛生局申請，疫苗能不能給、給多少都是衛生局決定，衛生局若覺得不行，當然也都接受依照他們的指示辦理，自己沒有任何刁難或要脅。高也說，自己與外婆都沒有施打疫苗，因為認為要留給優先需要的人。

高嘉瑜也強調，基於以前的情誼，目前也不認為要公開對話紀錄，自己近來跟台北市長柯文哲沒有聯絡，「因為我們君子之交淡如水」，但也沒有什麼裂痕，自己認為柯市長非常忙碌，市政、疫情都很繁雜，「我不會去煩他增加他的負擔，希望柯市長把台北市疫情照顧好」。

高嘉瑜也說，自己的LINE沒有封鎖柯文哲與黃世傑，自己昨天有傳訊息給黃說「辛苦了，感謝這陣子協助」，她也說，黃世傑對此回應「好」。