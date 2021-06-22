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面對第一線防疫醫護人力吃緊，牙醫師公會號召牙醫師加入前線協助防疫。新北市牙醫師公會理事長葉建陽表示，對於防疫沒有人是局外人，大家應不分你我，共同抗疫，因此新北市牙醫師公會除了號召牙醫師，成立篩檢接種志願軍至篩檢站支援採檢工作外，還特別成立到宅快篩隊，至疑似確診者，但不方便前往快篩站的老、幼、障礙者的家裡協助居家採檢，期望提早找出確診者，避免家戶傳染。台北市牙醫師公會理事長賴德欽表示，台北市牙醫師公會願意全力支援前線防疫工作，並盡力做到防疫人力的培訓，也希望全國牙醫師總動員，以做為第一線儲備防疫人力為目標，做好隨時至前線支援的準備，期望透過與醫事人員的通力合作，成功控制疫情。
美商台灣諾保科捐防疫物資 作抗疫牙醫後盾
台灣諾保科股份有限公司成立於2008年，隸屬Envista Holding Coop. 全球性牙科醫療器材公司，台灣諾保科與旗下Nobel Biocare、KaVo、Kerr、Ormco四大品牌提供牙醫師高品質的醫療耗材及設備，助力病人得到最佳治療。台灣諾保科總經理石傑仁表示，此波疫情來得又急又快，台灣諾保科在得知一直以來合作的牙醫師也加入第一線防疫行列後，決定盡最大的心力在背後給予支持，希望能作為抗疫牙醫師們的後盾，透過實際行動捐贈防疫物資以確保醫療人員的基本防護措施，並讓抗疫牙醫師知道在防疫的路上並非孤軍奮戰。同時，石傑仁總經理也期望能透過此次捐贈善盡社會責任，協助抗疫醫護們平安度過此次疫情。
抗疫不分你我！ 盼「嘉玲」再現
對於此次捐贈，賴德欽理事長代表進入前線的牙醫師對台灣諾保科表示感謝，讓前線防疫人員有充足的防疫物資，才能保護自己也同時保護民眾。葉建陽理事長指出，目前防疫物資需求量大，也相對缺乏，台灣諾保科此次捐贈，對於前線防疫有莫大的幫助，同時也十分感謝諾保科願意協助第一線的防疫，與牙醫師們站在同一陣線，讓他們能夠更安心地去前線支援。賴德欽理事長與葉建陽理事長也共同呼籲，民眾務必配合指揮中心的指示，做到勤洗手、戴口罩並減少不必要的外出與醫療行為，讓醫事人員有更充裕的時間與資源處理緊急事故，也期望社會各界能一同響應此次捐贈活動，一起為防疫貢獻一份力，期待早日重回往常生活。
資料來源：健康醫療網 力挺雙北抗疫牙醫 台灣諾保科捐千份防疫物資
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