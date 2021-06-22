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中國加強管制　比特幣6天暴跌20％引發「死亡交叉」擔憂

▲比特幣在過去一年經歷過暴漲暴跌，不少投資人認為，中國收緊對加密貨幣的管制為市場添加了許多不確定性。。（圖／美聯社／達志影像）
▲比特幣在過去一年經歷過暴漲暴跌，不少投資人認為，中國收緊對加密貨幣的管制為市場添加了許多不確定性。。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-22 10:31:07

中國當局近期加強管控虛擬貨幣，既新疆、內蒙古的礦場被關閉後，四川省上週也切斷26個比特幣（Bitcoin）挖礦機房的供電。《路透社》報導，過去6天比特幣的價格已經下滑了20%，美國時間21日跌至3萬1333美元，為兩週以來的最低點，連帶影響其他虛擬貨下跌。

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比特幣早前在美國企業和投資者熱情的推波助瀾下，一度漲到6.5萬美元，但隨著特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）考量環保因素退出、中國監管部門收緊對科技、網路金融的管制，比特幣等虛擬貨幣價格逐漸下跌，只剩下最高點的一半，但和今年初相比仍然上漲約11%。

《路透社》指出，一些比特幣的投資者擔心，比特幣要出現「死亡交叉」，當短期平均趨勢線低於長期平均趨勢線時，投資者可能將承擔更多的損失。除了比特幣，以泰坊也在上週五（18）一度下跌至1890美元，最後收1922美元，跌幅14.3%。

在中國監管機關禁止銀行提供虛擬貨幣相關服務後，國務院5月定調「嚴打比特幣挖礦和交易行為」，開始一連串的礦場整治行動。上週五（18）凌晨，繼新疆、蒙古的礦場停運後，四川當局也下令切斷比特幣礦場的供電，根據劍橋大學統計，中國挖到的比特幣佔全球65%左右，其中四川產量排名第二。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國的虛擬貨幣市場曾經非常蓬勃，但隨著中央對網路科技等領域收緊管制後，中國對虛擬貨幣的熱度不斷下跌。（圖／美聯社／達志影像）
中國央行週一（21）表示，當局最近召集了銀行與支付公司，其中包括中國建設銀行、中國農業銀行、支付寶等平台，要求這些銀行、企業加強對虛擬貨幣交易打擊的力度。金融科技巨頭螞蟻集團（Ant Group）也發表聲明，將建立一個對虛擬貨幣相關網站、帳戶監管的系統。

虛擬貨幣交易機器人（bot）「Cryptohopper」執行長菲爾特坎普（Ruud Feltkamp ）認為，人們對中國管制的反應很大，因為這些政策構成不確定性，可能對比特幣造成不良影響。

菲爾特坎普還提到，中國正在推行自己的虛擬貨幣（數位人民幣），有充足的動機要排除比特幣這樣的競爭對手，未來挖礦的礦工可能會離開中國，前往電價更便宜的地方。有些學者認為，數位人民幣可能成為中國加強管控金流、增加經濟權力，以及在數位金融產品與美國互別苗頭的重要手段。

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