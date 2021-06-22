中國加強管制　比特幣6天暴跌20％引發「死亡交叉」擔憂

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《路透社》指出，一些比特幣的投資者擔心，比特幣要出現「死亡交叉」，當短期平均趨勢線低於長期平均趨勢線時，投資者可能將承擔更多的損失。除了比特幣，以泰坊也在上週五（18）一度下跌至1890美元，最後收1922美元，跌幅14.3%。
在中國監管機關禁止銀行提供虛擬貨幣相關服務後，國務院5月定調「嚴打比特幣挖礦和交易行為」，開始一連串的礦場整治行動。上週五（18）凌晨，繼新疆、蒙古的礦場停運後，四川當局也下令切斷比特幣礦場的供電，根據劍橋大學統計，中國挖到的比特幣佔全球65%左右，其中四川產量排名第二。
中國央行週一（21）表示，當局最近召集了銀行與支付公司，其中包括中國建設銀行、中國農業銀行、支付寶等平台，要求這些銀行、企業加強對虛擬貨幣交易打擊的力度。金融科技巨頭螞蟻集團（Ant Group）也發表聲明，將建立一個對虛擬貨幣相關網站、帳戶監管的系統。
虛擬貨幣交易機器人（bot）「Cryptohopper」執行長菲爾特坎普（Ruud Feltkamp ）認為，人們對中國管制的反應很大，因為這些政策構成不確定性，可能對比特幣造成不良影響。
菲爾特坎普還提到，中國正在推行自己的虛擬貨幣（數位人民幣），有充足的動機要排除比特幣這樣的競爭對手，未來挖礦的礦工可能會離開中國，前往電價更便宜的地方。有些學者認為，數位人民幣可能成為中國加強管控金流、增加經濟權力，以及在數位金融產品與美國互別苗頭的重要手段。