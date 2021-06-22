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最後的蘋果？香港蘋果日報恐熄燈　財經網上版停止更新

▲香港壹傳媒及《蘋果日報》遭港警控告違反「港區國安法」，旗下3家公司資產被凍結。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港壹傳媒及《蘋果日報》遭港警控告違反「港區國安法」，旗下3家公司資產被凍結。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-22 10:46:43｜2021-06-22 10:47:19

香港壹傳媒以及《蘋果日報》遭控違反「港區國安法」，旗下3家公司遭到凍結。內部有消息人士透露，壹傳媒董事預計25日再開會，若無法解除資產凍結，最快26日就不再更新網路新聞，27日則會停刊報紙。最新消息傳出，香港《蘋果日報》財經網上版已於22日停止更新。

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綜合媒體報導，香港警方國安處17日逮捕壹傳媒以及香港《蘋果日報》5名高階主管，保安局同步凍結1800萬港元(約台幣6469萬元），並禁止壹傳媒相關人士動用資金，更要求7間銀行帳戶，即時停止相關公司戶頭運作。《香港電台》引述《蘋果日報》報導，壹傳媒董事會已去信香港保安局，申請要求解凍部分資產，以免因欠薪而違法。董事會也會在本週五（25日）開會決定《蘋果日報》是否停運，如果最後決定停運，最快會在週六（26日）停止更新網路新聞，同一天出版最後一份《蘋果日報》。

不過有消息指出，香港《蘋果日報》管理層向員工表示，表示「鑑於環境險峻，如須辭職可口頭通知及後補辭職信，立即生效」，結果有大批員工辭職，影響了正常運作，預計報紙和即時新聞網站最快明天（23日）停止運作。

蘋果動新聞也在21日晚上「9點半蘋果新聞」的直播時段表示，是最後一晚播出。香港《蘋果日報》22日凌晨發布消息，以簡短的啟事公布財經網上版從今日（22日）凌晨起停止更新，當中未有詳述原因，僅稱「敬請各位讀者見諒」。

香港《蘋果日報》於1995年6月20日創刊，才剛迎來26週年報慶，《香港電台》報導指出，有《蘋果日報》員工相當感傷，希望能盡力做好最後幾日的工作。有學者分析，如果香港《蘋果日報》停刊，將會削弱香港傳媒的多元化程度。

▲香港《蘋果日報》財經網上版22日凌晨公告停止更新。（圖／翻攝自《蘋果日報》）
▲香港《蘋果日報》財經網上版22日凌晨公告停止更新。（圖／翻攝自《蘋果日報》）
 

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