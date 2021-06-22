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遭爆料千人施打疫苗　漢翔：國防部核可國軍戰備額度分配

▲漢翔遭爆料千名員工已施打AZ疫苗。圖為漢翔董事長胡開宏同乘勇鷹高教機升空測試。（圖／漢翔提供）
▲漢翔遭爆料千名員工已施打AZ疫苗。圖為漢翔董事長胡開宏同乘勇鷹高教機升空測試。（圖／漢翔提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-22 11:21:41｜2021-06-22 11:25:42

新冠肺炎疫情嚴峻，在疫苗僧多粥少的情況下，疫苗施打目前也只能開放1到6類人員，負責國軍戰機研製的台中漢翔公司卻被爆出千人已在上周施打AZ疫苗。對此，漢翔今日澄清表示，施打疫苗經過國防部核可，屬於國軍戰備額度分配。

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漢翔表示，公司參與重要國防專案，攸關國家安全亟需趕上進度，故而為參與基礎關鍵設施操作人員，向國防部申請施打疫苗，由漢翔提報名單，經國防部核定，以國軍戰備額度分配予漢翔，公司目前含勞務派遣約7,500多人，提報1,000多名，實際注射人數約1,000多人。

漢翔強調，施打疫苗在公司內部為公開事件，未要求員工不能對外公開，董事長於公司內部亦發信給有施打疫苗的第一線軍用業務人員，也發給未施打疫苗的其他同仁公開信。特別強調的是，不能曝光的是同仁的名單，參與特定國防專案為機密，因此不便曝光人員名單。

漢翔指出，持續推動國防安全將所面臨之困境向國防部與經濟部反應，漢翔也非常感謝國家的支持與協助，將公司列為基礎關鍵設施操作人員名單之中。未來，漢翔持續努力爭取疫苗，也超前部署各式防疫措施，設置快篩站，確保全體同仁身體健康，以支持國家重要政策。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.12%7.88%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
61.22%38.78%
2021-06-20-2021-06-23
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