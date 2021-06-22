遭爆料千人施打疫苗 漢翔：國防部核可國軍戰備額度分配
新冠肺炎疫情嚴峻，在疫苗僧多粥少的情況下，疫苗施打目前也只能開放1到6類人員，負責國軍戰機研製的台中漢翔公司卻被爆出千人已在上周施打AZ疫苗。對此，漢翔今日澄清表示，施打疫苗經過國防部核可，屬於國軍戰備額度分配。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-22 11:21:41｜2021-06-22 11:25:42
漢翔表示，公司參與重要國防專案，攸關國家安全亟需趕上進度，故而為參與基礎關鍵設施操作人員，向國防部申請施打疫苗，由漢翔提報名單，經國防部核定，以國軍戰備額度分配予漢翔，公司目前含勞務派遣約7,500多人，提報1,000多名，實際注射人數約1,000多人。
漢翔強調，施打疫苗在公司內部為公開事件，未要求員工不能對外公開，董事長於公司內部亦發信給有施打疫苗的第一線軍用業務人員，也發給未施打疫苗的其他同仁公開信。特別強調的是，不能曝光的是同仁的名單，參與特定國防專案為機密，因此不便曝光人員名單。
漢翔指出，持續推動國防安全將所面臨之困境向國防部與經濟部反應，漢翔也非常感謝國家的支持與協助，將公司列為基礎關鍵設施操作人員名單之中。未來，漢翔持續努力爭取疫苗，也超前部署各式防疫措施，設置快篩站，確保全體同仁身體健康，以支持國家重要政策。
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