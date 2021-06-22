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重心從歐洲轉至太平洋　英國將協商加入CPTPP

▲英國將展開加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判，標指該國重心從歐洲轉至亞太地區。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國將展開加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判，標指該國重心從歐洲轉至亞太地區。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-22 11:42:23

（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國明天將展開加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談判。倫敦當局認為，在後脫歐時代將重心從歐洲身上，轉移到地理上較遠但迅速成長的經濟體上，這項協議至關重要。

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跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive andProgressive Agreement for Trans-PacificPartnership, CPTPP）移除成員國間95%的關稅，加入的國家包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。

英國希望能在全球貿易上，以優質消費者商品與專業服務的出口國身分，開拓利基市場。加入CPTPP能增加英國尋求與較大成員國協商或敲定的貿易協議。

路透社報導，英國國際貿易大臣特拉斯（LizTruss）說：「世界的這一區塊就是英國最大機會所在。我們離開歐洲聯盟（EU）時，承諾將加深與舊盟國及歐洲以外迅速成長消費者市場的關係。在後英國脫歐時代，這是我希望我們能好好把握的契機。」

外界預期，CPTPP並不會增加英國出口量，但加入可掌握市場准入優勢，包括在法律、金融與專業服務領域方面；多名部會首長認為，在中國逐漸成為主要經濟勢力時，這是增加影響力的重要方法之一。

跟歐盟不同的是，CPTPP不會對成員國實施法律，目標不是創造單一市場或是關稅同盟，也不尋求更廣泛的政治整合。

協商加入CPTPP的過程，主要是在向現有成員國證明，英國在移除關稅與貿易自由化上可達到CPTPP標準，並為如何及何時執行敲定細節。

英國國際貿易部在聲明中說：「CPTPP協議中有反對不公平貿易作為的嚴格規定，像是偏袒國營企業、實行保護主義、對外國投資者有差別待遇、強迫企業交出私人資料等。」

英國國際貿易部又說：「英國的加入將強化國際上針對這類不公平作為的共識。」

英國政府預計將在明天公布相關文件，評估加入成為會員的益處，但將強調汽車與威士忌將是會受益的出口商品。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1100622

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