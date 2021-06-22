中國駐美大使崔天凱將卸任　重申兩國利益交融

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他表示，中美建交42年來，兩國關係取得歷史性成就，兩國利益早已緊密交融。「當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇。」
崔天凱稱，中國在美僑民一直以融貫中西的優勢，成為中美友好交往的民間使者，而此時此刻，也肩負著更加重大的責任和使命。
他說，希望中國在美僑民「從捍衛自身在美生存和發展權益出發，從維護中美兩國人民的根本利益出發，從促進世界的和平穩定和繁榮出發，繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。」
崔天凱出生於1952年10月，是中國資深外交官員，曾任中國外交部發言人、常駐聯合國代表團公使銜參贊、亞洲司司長、部長助理，2007年至2009年間擔任駐日大使，之後回國出任副外長，2013年出使美國至今。
華爾街日報（The Wall Street Journal）4月曾引述知情人士透露，北京打算任命曾任中國國家主席習近平首席禮賓官的現任副外長秦剛，接替崔天凱，擔任下一任駐美大使。
根據中國外交部網站，今年55歲的秦剛長期擔任中國外交部的禮賓工作，1988年進入中國外交部，曾3度派駐英國，最高擔任駐英大使，2017至2018年擔任中國外交部部長助理、禮賓司司長，並於2018年出任副部長。（編輯：張淑伶）1100622