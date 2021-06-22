喜迎台灣小解封？專家：疫苗接種超過三、四成疫情就有感

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黃立民解釋，要100%群體免疫，可能至少疫苗接種要超過八、九成，因為還要估算不是每個人打了疫苗都會有百分百保護力，但是黃立民強調，從一劑疫苗就知道，其實只要打到三、四成就會有感了，個案出來數字就會變慢，審慎樂觀估計看來，三、四成疫情就會比較好控制。
另外針對近期疫苗致死的流言，台大醫院家庭醫學部醫師張皓翔也表示，目前現場排隊施打，確實人氣有些下滑，多少是受到新聞事件影響，但希望民眾不要對疫苗恐慌，來影響施打進程，施打死亡率跟其他年齡沒有差異，很多死亡通報都要調查跟解剖，才會知道真正死因。
另外，針對台大修改相關疫苗假規定，接種第二劑不支薪，對此院長吳明賢也出面澄清，中央有規定疫苗假不支薪，但當時因為第一劑施打率不踴躍，當時是為了鼓勵同仁施打，另外給兩天支薪假，台大醫院遵守中央規定，維持有疫苗假，但支薪疫苗假改為不支薪，跟中央同步。
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