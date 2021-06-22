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喜迎台灣小解封？專家：疫苗接種超過三、四成疫情就有感

▲33化學兵群在新冠肺炎疫情中，使用新款的「氣體消毒機」於捷運站月台及周邊清消。（圖／軍聞社提供）
▲33化學兵群在新冠肺炎疫情中，使用新款的「氣體消毒機」於捷運站月台及周邊清消。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-22 11:17:06｜2021-06-22 11:17:20

國內本土疫情日漸趨緩，針對近期擴大開放新冠疫苗施打，台大醫院院長吳明賢今（22）天召開視訊會議表示，隨著疫情改變，訊息要做滾動式修正，台大醫院有很多專家，因此決定成立新冠肺炎專區，希望就網路跟社群關心的疫苗跟篩檢，請專家提供民眾最正確的知識。

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過去普遍專家認為，疫苗施打率要達到六、七成，才會有群體免疫效果，面對媒體追問，目前國內疫情狀況，台灣初步小解封，必須要疫苗施打覆蓋率超過幾成才有可能？對此，台大醫院兒童醫院院長黃立民表示，只要覆蓋率三、四成，疫情就會比較好控制。

黃立民解釋，要100%群體免疫，可能至少疫苗接種要超過八、九成，因為還要估算不是每個人打了疫苗都會有百分百保護力，但是黃立民強調，從一劑疫苗就知道，其實只要打到三、四成就會有感了，個案出來數字就會變慢，審慎樂觀估計看來，三、四成疫情就會比較好控制。

另外針對近期疫苗致死的流言，台大醫院家庭醫學部醫師張皓翔也表示，目前現場排隊施打，確實人氣有些下滑，多少是受到新聞事件影響，但希望民眾不要對疫苗恐慌，來影響施打進程，施打死亡率跟其他年齡沒有差異，很多死亡通報都要調查跟解剖，才會知道真正死因。

另外，針對台大修改相關疫苗假規定，接種第二劑不支薪，對此院長吳明賢也出面澄清，中央有規定疫苗假不支薪，但當時因為第一劑施打率不踴躍，當時是為了鼓勵同仁施打，另外給兩天支薪假，台大醫院遵守中央規定，維持有疫苗假，但支薪疫苗假改為不支薪，跟中央同步。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.63%81.37%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.12%7.88%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
46.14%53.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
61.22%38.78%
2021-06-20-2021-06-23
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