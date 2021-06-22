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挽救負面聲量！蔡英文積極回應民間　營造官民合作抗疫

▲總統蔡英文強調官民合作，日前於府內與郭台銘、劉德音會面，商談捐贈新冠疫苗事宜。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文強調官民合作，日前於府內與郭台銘、劉德音會面，商談捐贈新冠疫苗事宜。（圖／總統府提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-22 11:20:51｜2021-06-22 11:21:35

各界都在期盼國際疫苗盡快抵台，緩解國內本土疫情現況，民間也開始有政府採購疫苗效率太慢的聲浪，不少企業甚至是藝人，都希望能盡一份力提供物資，加入抗疫行列。QuickseeK快析輿情監測資料發現，總統蔡英文近日積極回應民間對防疫援助的要求，強調政府民間通力合作，展現團結抗疫形象，成功讓自己的負面聲量降低。

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國內本土疫情大爆發，新冠疫苗需求迫切，但台灣獲配的數量不足，讓民眾對防疫信心大打折扣，不少民間機構或企業，以及藝人都喊話要捐贈疫苗或物資供防疫使用，但過程卻頻頻卡關，讓外界認為有「看不見的力量」在拖延民間採購，加速民怨積累。

為了挽回大眾對政府防疫作為的信心，總統蔡英文近日積極回應民間對防疫援助的要求。藝人賈永婕日前募集善款，捐出300多台救命神器「HFNC」，但卻遭部分網友質疑目的是要分裂台灣，為此蔡英文立刻致電賈永婕，強調「抱歉讓你受委屈」，並感謝其善行；鴻海創辦人郭台銘為購買疫苗連發聲明、盼與蔡英文見面，也在不到半天的時間敲定見面行程。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫發現，賈永婕募集醫療器材分送各地醫院卻遭網友攻擊後，因部分討論風向開始指責此為民進黨網軍為護航民進黨政府所做帶起的負面攻擊，連帶使蔡英文的負面聲量暴漲，在6月16日這天來到史上新高，負面文章數高達近12.9萬則，甚至高於去年宣布開放美豬進口當天的12.6萬則。不過蔡英文反應迅速，在隔一天致電賈永婕加油打氣，瞬間一轉先前頹勢，負聲量立刻下降為5000多則，當天下跌55% 止血成功。

▲本土疫情大爆發，國內疫苗數量不足，總統蔡英文網路負面聲量升高。（圖／QuickseeK提供）
▲本土疫情大爆發，國內疫苗數量不足，總統蔡英文網路負面聲量升高。（圖／QuickseeK提供）
為了疫苗採購東奔西走的郭台銘，日前在臉書上做出聲明，並期盼能與蔡英文見面，此事獲得府方火速安排，並在當日授權永齡基金會與台積電直接與原廠洽購疫苗，政府會給予製造商免責聲明和承擔後續工作。當日蔡英文的負聲量也維持在近日低點，顯示蔡英文呈現出與民間合力抗疫的形象獲網路認可，只不過在這波本土疫情爆發後，蔡英文的負面聲量平均每日上漲11%，目前上漲趨勢不變。

快析輿情認為，在國際疫苗訂單交貨時程嚴重延誤，民間喊出盼政府開放自購疫苗時，指揮中心未能及時公布相關流程規範，使社會逐漸形成「民進黨卡疫苗」的刻板印象，並期盼政府能善用民間力量。

同時，快析輿情觀察發現，有意捐贈疫苗的郭台銘臉書粉絲人數，在五月底約有45.7萬人左右，目前已大幅增長至52萬，相較前年宣布退出總統選舉時至今年4月期間增加1.3萬粉絲，現在只花一個多月的時間就增加近7萬，顯見在郭台銘拋出疫苗並付諸行動後，不僅為其網路聲量帶來正面效益，更顯示希冀政府與民間通力合作防疫才是當前主流的社會氛圍。

▲郭台銘為採購疫苗奔走，其臉書粉專粉絲數一個半月上漲近7萬。（圖／QuickseeK快析輿情）
▲郭台銘為採購疫苗奔走，其臉書粉專粉絲數一個半月上漲近7萬。（圖／QuickseeK快析輿情）
 

這段期間，蔡英文政府被民間批評抗疫不力、阻擋民間自購疫苗，此刻透過感謝民間、宣示團結抗疫的方式，從網路聲量來看，雖不致大幅加分，但至少不扣分；在一般老百姓仍每天面對看不見的病毒時，民進黨政府實應展現大氣、努力與民間合作對抗疫情，才是台灣之福。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.63%81.37%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.12%7.88%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
46.14%53.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
61.22%38.78%
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