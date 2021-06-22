挽救負面聲量！蔡英文積極回應民間　營造官民合作抗疫

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為了挽回大眾對政府防疫作為的信心，總統蔡英文近日積極回應民間對防疫援助的要求。藝人賈永婕日前募集善款，捐出300多台救命神器「HFNC」，但卻遭部分網友質疑目的是要分裂台灣，為此蔡英文立刻致電賈永婕，強調「抱歉讓你受委屈」，並感謝其善行；鴻海創辦人郭台銘為購買疫苗連發聲明、盼與蔡英文見面，也在不到半天的時間敲定見面行程。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫發現，賈永婕募集醫療器材分送各地醫院卻遭網友攻擊後，因部分討論風向開始指責此為民進黨網軍為護航民進黨政府所做帶起的負面攻擊，連帶使蔡英文的負面聲量暴漲，在6月16日這天來到史上新高，負面文章數高達近12.9萬則，甚至高於去年宣布開放美豬進口當天的12.6萬則。不過蔡英文反應迅速，在隔一天致電賈永婕加油打氣，瞬間一轉先前頹勢，負聲量立刻下降為5000多則，當天下跌55% 止血成功。
為了疫苗採購東奔西走的郭台銘，日前在臉書上做出聲明，並期盼能與蔡英文見面，此事獲得府方火速安排，並在當日授權永齡基金會與台積電直接與原廠洽購疫苗，政府會給予製造商免責聲明和承擔後續工作。當日蔡英文的負聲量也維持在近日低點，顯示蔡英文呈現出與民間合力抗疫的形象獲網路認可，只不過在這波本土疫情爆發後，蔡英文的負面聲量平均每日上漲11%，目前上漲趨勢不變。
快析輿情認為，在國際疫苗訂單交貨時程嚴重延誤，民間喊出盼政府開放自購疫苗時，指揮中心未能及時公布相關流程規範，使社會逐漸形成「民進黨卡疫苗」的刻板印象，並期盼政府能善用民間力量。
同時，快析輿情觀察發現，有意捐贈疫苗的郭台銘臉書粉絲人數，在五月底約有45.7萬人左右，目前已大幅增長至52萬，相較前年宣布退出總統選舉時至今年4月期間增加1.3萬粉絲，現在只花一個多月的時間就增加近7萬，顯見在郭台銘拋出疫苗並付諸行動後，不僅為其網路聲量帶來正面效益，更顯示希冀政府與民間通力合作防疫才是當前主流的社會氛圍。
這段期間，蔡英文政府被民間批評抗疫不力、阻擋民間自購疫苗，此刻透過感謝民間、宣示團結抗疫的方式，從網路聲量來看，雖不致大幅加分，但至少不扣分；在一般老百姓仍每天面對看不見的病毒時，民進黨政府實應展現大氣、努力與民間合作對抗疫情，才是台灣之福。