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因應新冠疫情　英國將制定秋季疫苗「加強劑」計畫

▲英國因印度變種病毒來襲，原訂的全面解封計畫出現變數，當局為了因應秋劑疫情，正著手研擬「加強劑」疫苗計畫。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國因印度變種病毒來襲，原訂的全面解封計畫出現變數，當局為了因應秋劑疫情，正著手研擬「加強劑」疫苗計畫。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-22 11:27:29

英國新冠疫情反彈，不只全面解封計畫延遲，當局也全面加快疫苗接種進度，希望7月就能讓至少70%的成年人口都完整接種疫苗。英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)表示，將制定秋季新冠肺炎疫苗第3劑「加強劑」的計畫，以因應疫情。

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綜合《BBC》等外媒報導，韓考克聲稱，將參考不同疫苗混打的數據，在未來幾週制定秋季疫苗加強劑的計畫，雖然2劑疫苗已有足夠的保護力，但額外的加強劑不排除能提供更高的保障。

目前英國已有近60%的成年人接種了2劑疫苗，4/5以上的成年人接種過首劑疫苗。最近幾日，英國成人的疫苗接種率相當踴躍，在當局宣布開放所有18歲以上的人民都能施打後，光上週五和週六的預約劑數就超過100萬劑。

英國正在進行測試，研究不同疫苗混合的試驗結果，以確定哪些疫苗能用在秋天的加強劑計畫，包含對變種病毒的預防能力。此外，英國公衛單位也希望了解第1次和第2次注射的保護時間能持續多長，以及是否真的需要第3次的注射。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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