中國疫苗效力受質疑　外媒：不公布試驗數據誰敢信？

防治新冠肺炎（COVID-19）主要的方式之一就是接種疫苗，但新冠疫苗種類繁多，輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）等各國接受度較高的疫苗因為非配不均，許多發展中國家或貧困國家只能選擇中國製疫苗，出於對資訊透明度的不信任以及變種病毒的考量，中國疫苗的效力一直受到外界關注。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-22 11:27:59
中國境內31個省（自治區、直轄市）和新疆建設兵團，至6月19日累計接種超過10億劑新冠疫苗，目前在中國內部施打的都是中國科研機構、生計企業研製的各類疫苗，包括先前獲得世界衛生組織（WHO）、COVAX認可的中國國藥、中國科興。中國官媒稱，對南非、英國、印度等地發現的新冠變異病毒株，中國製疫苗仍具有保護效果，且預防住院、重症、死亡的保護力在80%以上。
《美國之音》報導，中國目標在今年結束前完成70%人口接種目標，疾控中心研究員邵一鳴認為需要讓疫苗的接種率達到80%或85%，大約是10億人多一些些。然而由於許多地區發現傳播能力更強的變種病毒株，中國的疫苗外交遭遇到不少阻力。
巴西近期因為變種病毒肆虐，疫情仍然無法降溫，19日累計死亡人數突破50萬人，成為全世界疫情第二嚴重的國家，當地民眾仍不願意接種中國疫苗，寧願排隊等待會瑞疫苗，主要原因是科興疫苗的有效率遠低於其他疫苗，而另一款AZ（AstraZeneca）疫苗因為有血栓疑慮，接受度也逐漸下降。
哥斯大黎加官員上週三（16）表示，當局評估科興疫苗的臨床研究報告後認為，該疫苗在預防疫苗感染的效力不足，因此決定不採用。阿聯酋、巴林也提供輝瑞疫苗提供接種中國國藥疫苗的民眾補打。
印尼中爪哇地區則是傳出有至少350名醫護人員在接種科興疫苗後，仍然感染新冠肺炎，10幾人需要住院，雅加達還傳出有接種過疫苗的醫生仍染疫不治。《彭博社》報導指出，雖然科興疫苗稱有效例約51%（低空飛過WHO訂定50%有效性的門檻），但科興疫苗許多臨床數據根本未公布，而且常常前後不一致。
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