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中國疫苗效力受質疑　外媒：不公布試驗數據誰敢信？

▲雖然中國疫苗在境內已經施打超過10億劑，官媒報導也沒有嚴重不良副作用，但外界因為資訊不透明，仍對中國疫苗抱持一些擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然中國疫苗在境內已經施打超過10億劑，官媒報導也沒有嚴重不良副作用，但外界因為資訊不透明，仍對中國疫苗抱持一些擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-22 11:27:59

防治新冠肺炎（COVID-19）主要的方式之一就是接種疫苗，但新冠疫苗種類繁多，輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）等各國接受度較高的疫苗因為非配不均，許多發展中國家或貧困國家只能選擇中國製疫苗，出於對資訊透明度的不信任以及變種病毒的考量，中國疫苗的效力一直受到外界關注。

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中國境內31個省（自治區、直轄市）和新疆建設兵團，至6月19日累計接種超過10億劑新冠疫苗，目前在中國內部施打的都是中國科研機構、生計企業研製的各類疫苗，包括先前獲得世界衛生組織（WHO）、COVAX認可的中國國藥、中國科興。中國官媒稱，對南非、英國、印度等地發現的新冠變異病毒株，中國製疫苗仍具有保護效果，且預防住院、重症、死亡的保護力在80%以上。

▲中國艾博生物創始人兼CEO表示，中國首款進入臨床階段的mRNA疫苗ARCoV，正在啟動海外多中心三期臨床試驗（圖／翻攝自微博）
▲中國生技公司早前宣布，中國首款mRNA疫苗ARCoV，正在啟動海外多中心三期臨床試驗，但外界無法得知詳細的試驗數據。（圖／翻攝自微博）
《美國之音》報導，中國目標在今年結束前完成70%人口接種目標，疾控中心研究員邵一鳴認為需要讓疫苗的接種率達到80%或85%，大約是10億人多一些些。然而由於許多地區發現傳播能力更強的變種病毒株，中國的疫苗外交遭遇到不少阻力。

巴西近期因為變種病毒肆虐，疫情仍然無法降溫，19日累計死亡人數突破50萬人，成為全世界疫情第二嚴重的國家，當地民眾仍不願意接種中國疫苗，寧願排隊等待會瑞疫苗，主要原因是科興疫苗的有效率遠低於其他疫苗，而另一款AZ（AstraZeneca）疫苗因為有血栓疑慮，接受度也逐漸下降。

哥斯大黎加官員上週三（16）表示，當局評估科興疫苗的臨床研究報告後認為，該疫苗在預防疫苗感染的效力不足，因此決定不採用。阿聯酋、巴林也提供輝瑞疫苗提供接種中國國藥疫苗的民眾補打。

印尼中爪哇地區則是傳出有至少350名醫護人員在接種科興疫苗後，仍然感染新冠肺炎，10幾人需要住院，雅加達還傳出有接種過疫苗的醫生仍染疫不治。《彭博社》報導指出，雖然科興疫苗稱有效例約51%（低空飛過WHO訂定50%有效性的門檻），但科興疫苗許多臨床數據根本未公布，而且常常前後不一致。

▲中國疾控中心主任高福日前因為提到國產疫苗效力較低而引起關注，但中國官方以及包括鍾南山在內的許多專家都強調中國疫苗安全可靠。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國疾控中心主任高福日前因為提到國產疫苗效力較低而引起關注，但中國官方以及包括鍾南山在內的許多專家都強調中國疫苗安全可靠。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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