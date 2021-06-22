名家論壇》柯志遠／《機智醫生生活2》戲與人生一起療癒

防疫天，追劇天，過去這一兩個月，韓劇顯然搶佔了戲迷心目中的C位，先是事前沒被放大宣傳的《如蝶翩翩》、《我是遺物整理師》兩齣小品劇無預警地跑出黑馬，以真摯、深刻的「代入感」，以及不可思議的情境後勁，成為網上熱議的霸屏焦點。接著，輪到越來越血腥越撲朔迷離的《VOICE4》、《屍戰朝鮮3》讓人望穿秋水，但真正讓跨越族群、年齡、性別的普羅觀眾一起敲碗敲到手斷的大IP回歸，還是要數《機智醫生生活2》。





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6月17日，相隔一年又三個星期，「五人幫」旋風再起，是一次原汁原味甚至更上層樓的大幕重啟！（「豆瓣網」評分9.8，高到逆天，小小領先第一季的9.5，都是仰之彌高的教科書級別），曹政奭、柳演錫、鄭敬鎬、田美都、金大明活靈活現的丰采依舊（怎麼那麼讓人有種久別重逢想落淚的激動），五人之間又菁英又中二還肝膽相照的互動依舊，編劇李祐汀大師看似行雲流水實則犀利通透的敘事魅力依舊，以醫事職場作為平台融合了人生百態的宏觀視野依舊，對白裡發人深省的金句跟讓人噴飯的妙句雙修依舊，一齣這樣把對生命的感觸與感動同時攤在眼前的戲，戲裡救死扶傷，戲外療癒了無數瘟疫期間困頓、抑鬱、忐忑的心靈，戲不只是戲，是一股讓瀕臨窒息的肺驟然舒爽的清冽空氣！





▲《機智醫生生活2》以醫事職場作為平台，融合了人生百態的宏觀視野。（圖／Netflix提供）

申元浩導演的作品「膾炙人口，叫好叫座」，他的《請回答…》系列（1997、1994、1988）、《機智監獄生活》、《機智醫生生活》，時空背景、題材設定並不雷同，卻在短短不到十年的時間內建構了屬於他自己旗幟鮮明的「申元浩宇宙」，他的作品風格並不強烈，但溫和雋永直擊人心，沒有刻意的幽默或衝突，卻總能佈設出讓人共情共感的「投射」，你不會只把《請回答…》系列定位在「年代懷舊」，也不會把《機智醫生生活》單純只當「職人劇」看，正因為裡頭都有著極其真切、真實、真誠的「共鳴」，歲月跌宕，人情世故，申元浩的世界總能精準地調合拿捏，唯其拋捨了商業著眼的美化與包裝，所以才讓看戲的人感同身受，依稀看到了自己某個階段的身影。





▲申元浩導演拋捨商業著眼的美化與包裝，卻能讓觀眾看的感同身受。（圖／Netflix提供）

這個「現實共鳴」的敘事特色，在《機智醫生生活》系列發揮得更加淋漓盡至。五個醫生的專業領域幾乎涵蓋了具體人生所有場域，舉凡生命的迎接與道別，舉凡家庭情感的疏離與彌合，在一個個被刻劃得逼近眼前的case裡，勾勒得時而怵目驚心，時而蕩氣迴腸，但這些案例的數量之多、情節的避免重複，明顯地卻也考驗著編劇的功力。眼見為實，《機智醫生生活》系列的這項嘗試跟其他的醫學劇比起來，是更加讓人歎為觀止的。短短12集的長度，每集都有讓人過目難忘的記憶點，了不起的在於這些醫事案例的敘述篇幅卻是那麼精簡，呈現出來的動人力量卻又是這麼強大，儘管稍縱即逝，但誰忘得了那位為了捐肝給女兒拼上老命減肥7公斤的爸爸？誰忘得了那為了求病人灌腸在病床前下跪的醫生？誰又忘得了那個金大明闖了幾次紅燈爭分奪秒趕回來硬是從孕婦肚子裡「挖」出來的嬰兒？還有意識清醒動開顱手術，一邊聽著安治弘醫生握著自己的手講著他如何重新出發的那個警察？第二季第一集的「妍雨媽媽」，那麼扣人心弦，故事那麼完整，真相那麼震撼，其實才用了前後三場戲五分鐘左右的時間，這種自制的筆觸運用，在於不讓情緒氛圍因為氾濫而浮誇、矯情，點到為止，卻反而更加感人肺腑，歷久而彌新。





除了人物和事件描繪的真情實感，「年代還原」貌似也是申元浩作品不容或缺的一個創作元素，很多觀眾特別熱愛「五人幫」練唱的橋段，這些歌曲的安排其實另有深意，十二集十二首歌，翻唱的都是伴隨韓國社會一程程前行的成長記憶，從創作情感的層面來說，不同於《請回答…》系列的時空紀實，卻以另一種形式，凝聚了申元浩「作者」立場的，對於時代的感恩與疼惜，是相當值得細品的一番用心。





▲《機智醫生生活2》中「五人幫」練唱橋段特別受到觀眾喜愛。（圖／Netflix提供）

說到「五人幫練唱」，對於一齣戲的結構來說，真的是非常獨特並且出彩的。除了給了這個作品「年代氣息」的調味，何嘗不畫龍點睛地呼應著這個「機智世界觀」的內核精神。五位醫生，分別有著他們專業崗位的試煉和現實人生的考驗，沒有誰的生活是真正歲月靜好一帆風順的，但在這個特意騰出來的喘息空檔裡，一切可以暫時拋下，可以從容地投身到音樂的徜徉，以及朋友的圍繞中去，淨空放飛，滿血充電，然後，繼續再和人生大戰三百回合。這個每集都有的片段，乍看跟劇情的進展沒有太大的關係，卻可能是這個故事的靈魂。我也常認為：戲裡五個主角所構築的這個關係天地，更像是一種職場裡可遇不可求的「烏托邦」，但凡能結交到這樣的朋友，那是要像珍惜自己一樣地去認真待他，要風雨兼程地不離不棄一輩子的。





看「申元浩宇宙」裡熟面孔穿越作品的交織來去，是看《機智醫生生活2》的另一個趣味！《請回答1994》的柳演錫，《機智監獄生活》的鄭敬鎬（金俊漢、安成晟兩個出色大配角，也都演過《機智監獄生活》），更不用說前來客串卻份外吸睛的高雅拉、成東日、金善映…。曹政奭是「五人幫」練團時的大主唱，又演又唱，出足風頭（去年還以戲裡的一曲《Aloha》得了四五座音樂類大獎），很多觀眾不曉得他2004年出道原本就是地位很高的歌舞劇明星，與劇裡其他主角的化學效應無不熱絡、鮮活，堪稱這個作品裡幅射能量特別大的靈魂人物。鄭敬鎬有別於《機智監獄生活》的沉穩內斂，心臟外科醫師「金雋婠」龜毛得出類拔萃，神經質的喜感，自成一格。柳演錫的小兒科醫生「安政源」，有著跟他的形象氣息貼合到讓人讚嘆的純真、無邪，是顏值擔當，演技發揮卻更超乎顏值。婦產科醫生金大明，2014年的《未生》讓人印象深刻，媽寶「楊碩亨」的演出層次更加繁複，五官表情不多，卻有許多精彩的細節（上季最後，傳簡訊時打了「耶誕快樂」，又刪掉），相當耐看。唯一的女生田美都，韓劇觀眾原本不太熟悉，其實也是活躍在音樂劇舞台劇舞台的名演員，戲裡細膩中透著果斷，有著極難類比的高辨認度光芒，是「五人幫」的精神支柱，她跟曹政奭的感情線發展，有可能是本季最抓人眼球的一條線。











●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家





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