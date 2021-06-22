COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

江啟臣：500多條人命換美日捐疫苗 蔡政府還敢當政績？

▲國民黨主席江啟臣今（22）痛批，美日捐贈疫苗是拿500多條人命換來的，民進黨不要拿來當作政績，還想大內宣、大外宣。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣今（22）痛批，美日捐贈疫苗是拿500多條人命換來的，民進黨不要拿來當作政績，還想大內宣、大外宣。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-22 11:46:50｜2021-06-22 12:14:58

美日接連捐贈台灣新冠肺炎疫苗，卻遭藍營稱台灣是疫苗乞丐，國民黨主席江啟臣今（22）痛批，民眾感謝友邦捐贈疫苗，但最不該說嘴的就是蔡政府，這是拿500多條人命換來的，不要拿來當作民進黨政績，還想大內宣、大外宣，「蔡英文惦惦啦！」趕快把買到疫苗、研擬解封的配套比較重要。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣上午捐贈物資給醫護，被問及台北市議員羅智強稱台灣是疫苗乞丐引發爭議，江啟臣說，該負責任的是蔡英文政府，其他國家捐贈疫苗，民眾都由衷感謝，這點不用懷疑，但最不該講話、說嘴的就是蔡英文政府，「你惦惦！」就是因為政府政策錯誤，讓友邦看到我們的防疫破口跟脆弱，才會那麼快送我們疫苗。

江啟臣表示，這是拿500多條人命換來的，民進黨政府不要當作政績，還真的以為是國際戰略？更何況這也不是蔡政府努力而來，是友邦聽到台灣人民呼喊，台灣需要疫苗，才趕快調疫苗捐贈台灣。

江啟臣批，連病毒都沒辦法對抗、疫情都守不住，蔡政府還說要護台灣，是護假的吧；到這種時候還要抗中保台，別人捐的疫苗比我們自己買的疫苗還多，蔡政府不該說嘴，而是應該道歉，至今該下台的官員都還沒下台。

江啟臣也指出，到現在指揮中心還在講入境普篩，這是去年3月新北市長侯友宜提出來的，一年3個月過去，指揮中心才說面對DELTA病毒，要採取入境普篩，這什麼政府？

被問及蔡總統提國產疫苗施打時程是否改口，江啟臣指出，蔡總統說疫苗是科學不是政治，怎麼不早點講，顯然之前都是政治，現在才想到是科學，國產疫苗不要把國人當白老鼠，拿到國際認證讓人民安心施打，人民才能支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.63%81.37%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.12%7.88%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
46.14%53.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
61.22%38.78%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀