江啟臣：500多條人命換美日捐疫苗 蔡政府還敢當政績？

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江啟臣表示，這是拿500多條人命換來的，民進黨政府不要當作政績，還真的以為是國際戰略？更何況這也不是蔡政府努力而來，是友邦聽到台灣人民呼喊，台灣需要疫苗，才趕快調疫苗捐贈台灣。
江啟臣批，連病毒都沒辦法對抗、疫情都守不住，蔡政府還說要護台灣，是護假的吧；到這種時候還要抗中保台，別人捐的疫苗比我們自己買的疫苗還多，蔡政府不該說嘴，而是應該道歉，至今該下台的官員都還沒下台。
江啟臣也指出，到現在指揮中心還在講入境普篩，這是去年3月新北市長侯友宜提出來的，一年3個月過去，指揮中心才說面對DELTA病毒，要採取入境普篩，這什麼政府？
被問及蔡總統提國產疫苗施打時程是否改口，江啟臣指出，蔡總統說疫苗是科學不是政治，怎麼不早點講，顯然之前都是政治，現在才想到是科學，國產疫苗不要把國人當白老鼠，拿到國際認證讓人民安心施打，人民才能支持。
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