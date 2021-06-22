內幕／陳建仁回歸！英系推防疫王牌　助拍影片談防疫

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隨著本土新冠肺炎疫情在5月中爆發，陳建仁的臉書突然活躍起來，5月15日至6月21日，一個多月的時間就累積了14篇po文，其中讓人關注的是，內文開始出現過往沒有的精緻圖表，也分享了媒體專訪的連結，更出現了3部剪輯俐落、質感極高的影片。片中陳建仁暢談疫苗研發、採購等專業議題，影片po文的按讚數與分享數高於檯面上許多政治人物，上千則留言內容也幾乎一致都是正面，表達信任或贊同陳建仁的專業與權威。
據了解，英系要角、現任新境界文教基金會副董事長洪耀福，就是請出陳建仁的關鍵人物，而影片則由民進黨中央的媒體創意中心協助拍攝與後製，目前所上架的3集僅利用90分鐘一次拍完，另還有陳建仁以台語鼓勵國人認真防疫的片段尚未上架。
民進黨內人士指出，中央黨部的媒體創意中心接到任務後，提出提綱與拍攝的前置安排，與陳建仁辦公室很快就討論完成。面對外界可能會有政治解讀，該人士強調，「大仁哥本就不只是前副總統，他還是中研院院士、公衛專家，找專家學者說明政策，過去美豬議題也做過類似的影片」。
該名黨內人士也提到，防疫期間，輿論氛圍有時會比較低迷，陳建仁的發文在網路聲量表現卻相當不錯，顯見國人對其是信任的，「大仁哥是專家學者，他的發文有助於釐清專業，減少謠言」。
另有不具名的黨政人士則表示，陳建仁在專業領域的地位當然無庸置疑，不過本土疫情爆發之後，其屢次站出來向國人講解專業問題，背後當然也是執政高層在試水溫，評估若國際疫情持續延燒等狀況，由陳建仁接任行政院長的可能，即使最後沒有成真，以陳建仁的形象及專業，對於防疫與執政團隊也都不會是扣分。