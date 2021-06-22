COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

內幕／陳建仁回歸！英系推防疫王牌　助拍影片談防疫

▲前副總統陳建仁近來於臉書社群相當活躍，已PO出3部影片說明防疫相關議題。（圖／資料照）
▲前副總統陳建仁近來於臉書社群相當活躍，已PO出3部影片說明防疫相關議題。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-22 11:58:03

前副總統陳建仁去年卸任後，返回中研院擔任基因體研究中心特聘研究員，即使不再位居政壇要職，其公衛背景與抗SARS經驗，仍舊是總統蔡英文倚重的防疫顧問。5月中旬，我國本土疫情爆發以來，陳建仁重回幕前，不只與政論節目連線，也接受媒體專訪，甚至在臉書多次PO出影片、圖表，儘管主題皆與疫情相關，仍引起各界政治聯想。據了解，居中協助的關鍵人物正是英系要角、現任新境界文教基金會副董事長洪耀福，其與陳辦、民進黨中央串接，很快就敲定影片拍攝內容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews》記者調查發現，陳建仁的臉書今年1月有3篇貼文，2、3、4月都各只有1篇貼文，與公眾人物相比，其臉書發文頻率不高，稱不上有經營社群，不過由於談的幾乎都與防疫有關，為數不多的po文都有幾千甚至上萬的按讚數，影響力不容小覷。

隨著本土新冠肺炎疫情在5月中爆發，陳建仁的臉書突然活躍起來，5月15日至6月21日，一個多月的時間就累積了14篇po文，其中讓人關注的是，內文開始出現過往沒有的精緻圖表，也分享了媒體專訪的連結，更出現了3部剪輯俐落、質感極高的影片。片中陳建仁暢談疫苗研發、採購等專業議題，影片po文的按讚數與分享數高於檯面上許多政治人物，上千則留言內容也幾乎一致都是正面，表達信任或贊同陳建仁的專業與權威。

▲前副總統陳建仁PO出影片，與國人分享國產疫苗研發概況。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲前副總統陳建仁PO出影片，與國人分享國產疫苗研發概況。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
 

據了解，英系要角、現任新境界文教基金會副董事長洪耀福，就是請出陳建仁的關鍵人物，而影片則由民進黨中央的媒體創意中心協助拍攝與後製，目前所上架的3集僅利用90分鐘一次拍完，另還有陳建仁以台語鼓勵國人認真防疫的片段尚未上架。

民進黨內人士指出，中央黨部的媒體創意中心接到任務後，提出提綱與拍攝的前置安排，與陳建仁辦公室很快就討論完成。面對外界可能會有政治解讀，該人士強調，「大仁哥本就不只是前副總統，他還是中研院院士、公衛專家，找專家學者說明政策，過去美豬議題也做過類似的影片」。

該名黨內人士也提到，防疫期間，輿論氛圍有時會比較低迷，陳建仁的發文在網路聲量表現卻相當不錯，顯見國人對其是信任的，「大仁哥是專家學者，他的發文有助於釐清專業，減少謠言」。

另有不具名的黨政人士則表示，陳建仁在專業領域的地位當然無庸置疑，不過本土疫情爆發之後，其屢次站出來向國人講解專業問題，背後當然也是執政高層在試水溫，評估若國際疫情持續延燒等狀況，由陳建仁接任行政院長的可能，即使最後沒有成真，以陳建仁的形象及專業，對於防疫與執政團隊也都不會是扣分。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀