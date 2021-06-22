中國持續疫苗統戰 綠委：無法改變中國疫苗效果差的結果
近期在中國接種疫苗的藝人、政治人物名單紛紛曝光，也被外界解讀是中國疫苗統戰的一部分，不過民進黨立委許智傑接受訪問時則說，中國「以疫謀統」的意圖明確，但都無法改變中國疫苗在世界各地使用後效果不好的結果。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-22 11:58:06
許智傑今（22）天接受訪問時表示，中國以疫謀統的意圖明確，不管那些藝人、名人打中國疫苗，都無法改變中國疫苗在世界各國使用後效果不好的結果，「我們感謝美國日本大量捐贈台灣疫苗，也繼續再努力取得更多的疫苗，讓國人安心！」
另外，繼國民黨籍台北市議員羅智強「疫苗乞丐」引發爭議後，台北市長柯文哲也稱美國「給小弟安家費也是應該的」遭批失言。許智傑也認為柯文哲的比喻的確不恰當，會讓好心送禮的人感到不舒服，希望大家常懷感恩心，讓這個世界更溫暖，也才能讓台灣有機會再取得更多的疫苗。
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