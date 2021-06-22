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中國持續疫苗統戰　綠委：無法改變中國疫苗效果差的結果

▲在中國接種疫苗的藝人、政治人物名單紛紛曝光，被認為是中國疫苗統戰的一部分，民進黨立委許智傑認為中國以疫謀統的意圖明顯，但仍無法改變中國製疫苗效果差的結果。（圖／許智傑辦公室提供）
▲在中國接種疫苗的藝人、政治人物名單紛紛曝光，被認為是中國疫苗統戰的一部分，民進黨立委許智傑認為中國以疫謀統的意圖明顯，但仍無法改變中國製疫苗效果差的結果。（圖／許智傑辦公室提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-22 11:58:06

近期在中國接種疫苗的藝人、政治人物名單紛紛曝光，也被外界解讀是中國疫苗統戰的一部分，不過民進黨立委許智傑接受訪問時則說，中國「以疫謀統」的意圖明確，但都無法改變中國疫苗在世界各地使用後效果不好的結果。

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許智傑今（22）天接受訪問時表示，中國以疫謀統的意圖明確，不管那些藝人、名人打中國疫苗，都無法改變中國疫苗在世界各國使用後效果不好的結果，「我們感謝美國日本大量捐贈台灣疫苗，也繼續再努力取得更多的疫苗，讓國人安心！」

另外，繼國民黨籍台北市議員羅智強「疫苗乞丐」引發爭議後，台北市長柯文哲也稱美國「給小弟安家費也是應該的」遭批失言。許智傑也認為柯文哲的比喻的確不恰當，會讓好心送禮的人感到不舒服，希望大家常懷感恩心，讓這個世界更溫暖，也才能讓台灣有機會再取得更多的疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
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