張亞中堅持捐500萬劑中國疫苗　衛福部回函：不准

5月31日及6月2日分別致函衛福部，不過直到今（22）日張亞中才收到衛福部回函，

回函中並沒有明確表達是否願意接受捐贈，希望衛福部明確告知。

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張亞中今天再致函衛福部，請其了解，並表示，衛福部目前所訂的8項文件規定是針對藥商採購所需，因自己非藥商，而是接受委託捐贈疫苗給政府，只要政府同意接受捐贈，會立刻要求捐贈方依照衛福部所需，提供原廠出貨的相關文件，以及供貨期程、藥品之相關說明、效期等等文件，供衛福部審核相關進口事宜。

從目前永齡基金會與台積電的經驗可知，若無政府事先授權，事前準備八項文件根本沒有實質意義。衛福部是否願意接受捐贈以及是否願意授權委託民間處理才是問題的關鍵。

張亞中指出，

張亞中也認為，病毒沒有政治性，疫苗也不應政治化，人命及健康應超越政治，檢驗疫苗的標準在於其是否合格有效，而非生產者的政治性。大陸國藥集團所生產的疫苗，已經過世界衛生組織（WHO）核准緊急授權。《遠見》雜誌5月底公佈的民意調查顯示，台灣有48％的民眾不反對施打WHO核准的大陸疫苗。台灣為民主自由社會，民眾能有多些疫苗自由選擇總是好事。

張亞中直言，從兩岸關係來說，兩岸目前政治情勢嚴峻，兩岸民間能於災難之際相互表達善意，尤為可貴，對兩岸關係的發展亦有益處，呼籲衛福部切莫置大陸人士與台商的善行於不顧。另外，以國際組織參與而言，目前在我政府極欲參與WHA事務，如果斷然拒絕WHO已核可的疫苗進入台灣，對於我政府未來希望參與WHA，極有可能產生負面影響，希望衛福部再依法依理依情重新考慮為感。









