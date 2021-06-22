快訊／蘇貞昌宣布擴大疫苗接種對象　包括雙鐵人員、郵差

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蘇貞昌指出，針對疫情較高風險的雙北，將特別納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員等類別，請相關部會協助造冊後，於7月1日配送疫苗以利施打。
蘇貞昌表示，除了已陸續配送的國防軍事相關人員之外，包括高鐵、臺鐵、油氣水電與傳播等國家關鍵設施必要人員、全國的郵差與郵件處理中心人員、國家考試工作人員、高密度接觸孩童的幼兒園與安親班教育人員、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、矯正機關工作人員、戶役政系統機房人員、以及第一線處理大體之相關工作人員都納入下一波優先施打對象。
蘇貞昌說，以上人員總數約為50萬人，請各部會盡快完成相關造冊工作，讓指揮中心能夠加速配送疫苗，提升國民全體的保護力。
針對北市發生北農群聚感染事件，蘇貞昌強調，防疫工作不分中央與地方，請指揮中心務必積極協助，也請農委會主委陳吉仲全面檢視目前其他類似批發市場的防疫事項，與地方合作一起做好防疫工作。
另外，蘇貞昌強調，雖然國內疫情已有趨緩，但還不能鬆懈，也不鼓勵民眾恢復跨區活動。蘇貞昌指示指揮中心在審視各地疫情狀況，以及綜合各縣市意見後，針對是否維持三級管制做審慎評估。然而隨著疫情趨穩，針對足以確保做好防疫、戴好口罩、維持社交距離的活動，也請各該部會提出相關規劃，專案陳報指揮中心予以有條件核准開放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。