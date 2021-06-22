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快訊／蘇貞昌宣布擴大疫苗接種對象　包括雙鐵人員、郵差

▲行政院長蘇貞昌今早召開防疫會議，確定將擴大疫苗施打對象。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今早召開防疫會議，確定將擴大疫苗施打對象。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-22 12:16:02｜2021-06-22 12:19:17

行政院長蘇貞昌今（22）早8點30分召開行政院擴大防疫會議，據轉述，會中主要由指揮中心報告國內外疫情發展、疫苗到貨進度與配送狀況，以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況，並針對下一波疫苗優先施打對象的調整做討論。

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蘇貞昌今早召開擴大防疫會議，會中他表示，基於維持國家正常運作，以及為逐步迎接正常生活做準備，在指揮中心的建議下，7月起疫苗優先施打名單，將擴大納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員。

蘇貞昌指出，針對疫情較高風險的雙北，將特別納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員等類別，請相關部會協助造冊後，於7月1日配送疫苗以利施打。

蘇貞昌表示，除了已陸續配送的國防軍事相關人員之外，包括高鐵、臺鐵、油氣水電與傳播等國家關鍵設施必要人員、全國的郵差與郵件處理中心人員、國家考試工作人員、高密度接觸孩童的幼兒園與安親班教育人員、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、矯正機關工作人員、戶役政系統機房人員、以及第一線處理大體之相關工作人員都納入下一波優先施打對象。

蘇貞昌說，以上人員總數約為50萬人，請各部會盡快完成相關造冊工作，讓指揮中心能夠加速配送疫苗，提升國民全體的保護力。

針對北市發生北農群聚感染事件，蘇貞昌強調，防疫工作不分中央與地方，請指揮中心務必積極協助，也請農委會主委陳吉仲全面檢視目前其他類似批發市場的防疫事項，與地方合作一起做好防疫工作。

另外，蘇貞昌強調，雖然國內疫情已有趨緩，但還不能鬆懈，也不鼓勵民眾恢復跨區活動。蘇貞昌指示指揮中心在審視各地疫情狀況，以及綜合各縣市意見後，針對是否維持三級管制做審慎評估。然而隨著疫情趨穩，針對足以確保做好防疫、戴好口罩、維持社交距離的活動，也請各該部會提出相關規劃，專案陳報指揮中心予以有條件核准開放。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
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