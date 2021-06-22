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港蘋面臨危機　特首：人權自由非絕對、不會讓國安法虛設

▲針對香港壹傳媒及蘋果日報面臨經營危機，香港特首林鄭月娥只說，不會讓國安法形同虛設，新聞機構也不該以新聞自由為保護罩，進行違法行為。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對香港壹傳媒及蘋果日報面臨經營危機，香港特首林鄭月娥只說，不會讓國安法形同虛設，新聞機構也不該以新聞自由為保護罩，進行違法行為。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-22 12:16:52

香港壹傳媒及蘋果日報資產遭港府凍結，消息指恐怕最快本週就會被迫停刊，香港記者協會痛批，香港媒體眼下的處境有如「戴著腳鐐跳舞」。對此香港特首林鄭月娥則回應，《港區國安法》雖有列明保障人權和自由，但人權和自由並非絕對，本次執法行動亦與新聞自由無關，主張傳媒機構負責人不能以新聞自由為保護罩，就進行違法的行為。

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綜合港媒報導，林鄭月娥今(22日)在開行政會議前表示，港府凍結《蘋果日報》相關公司1800萬港元資產的做法，是因案件涉及的罪行非常嚴重，當局須防範進一步危害國家安全的行為，如果收到解凍部分資產的申請，保安局長會依法處理，若因此出現勞資糾紛，政府也會一視同仁，提供適當幫助。

林鄭月娥還說，《港區國安法》有列明保障人權和自由，但人權和自由並非絕對，新聞機構的負責人也不能以新聞自由為保護罩而不遵守法律，一般的新聞工作，不應也不會危害到國家安全，並非是指媒體完全不能批評政府，但這跟意圖或有組織的去煽動、顛覆政府，完全是兩碼子事。  

林鄭月娥強調，國安法實施將近一年，政府必定認真嚴肅執行，有法必用、執法必嚴、違法必究，不會讓法律形同虛設，而國安法除了懲治危害國家安全的行為外，亦有防範、制止、嚇阻力等作用，能為香港整體社會帶來利益。  

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