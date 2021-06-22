本土再添6死！士林護理之家首案50多歲女病逝

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其中案11947是一名50多歲女性，在6/8出現發燒症狀，6/9住院後確診，並在6/17日死亡。另一例案13441，為男性、50多歲，6/5出現發燒、咳嗽有痰、嗅味覺喪失、食慾不振等症狀， 6/15住院，個案是士林某機構住民，也是護理之家群聚中最早染疫的個案，住院9天後不幸過世。
指揮中心統計，累計1,107,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,091,972例排除)，其中14,157例確診，分別為1,166例境外移入，12,938例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號 (案10380、案14131)，累計100例移除為空號；自2020年起累計575例COVID-19死亡病例，其中568例本土，個案居住縣市分布為新北市291例、臺北市223例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮市各1例；另7例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。