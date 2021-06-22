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文化局推新北E書房　居家防疫一站式線上學習娛樂送到家

▲文化局特推出的「新北E書房」，提供「來追書」、「來上課」、「來分享」、「來互動」、「來看片」等五大類服務。（圖／新北市政府文化局提供）
▲文化局特推出的「新北E書房」，提供「來追書」、「來上課」、「來分享」、「來互動」、「來看片」等五大類服務。（圖／新北市政府文化局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-22 12:23:34

你宅家我服務，線上服務不中斷，新北市政府文化局要為新北市民「藝」起加油！新北巿鼓勵巿民低度活動、在家防疫，文化局特推出「新北E書房」一站式的線上學習娛樂服務，讓民眾宅在家安心抗疫，

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文化局表示，市立圖書館圖特推出「新北E書房」的網站，有豐富、多元的各類型數位免費學習資源，內容包含適合各年齡電子書、語言學習、創新學習、名人開講、說故事及等各類型數位資源；讓讀者在家隨時可以讀電子書、多元學習、玩創客、聽故事及看影片，減緩面對疫情的不安與壓力，找回閱讀、學習及休閒的好時光。

▲新北巿鼓勵巿民低度活動、在家防疫，文化局特推出「新北E書房」一站式的線上學習娛樂服務。（圖／新北市政府文化局提供）
▲新北巿鼓勵巿民低度活動、在家防疫，文化局特推出「新北E書房」一站式的線上學習娛樂服務。（圖／新北市政府文化局提供）
 

新北市立圖書館長王錦華說，為了一站滿足市民朋友的線上閱讀、學習及休閒需求，E書房提供「來追書」、「來上課」、「來分享」、「來互動」、「來看片」等五大類服務；「來追書」的內容，包括兒童、一般、雜誌等數10萬冊電子書，讓讀者24小時隨時借書，閱讀不打烊。

「來上課」則推出語言、創新、多元等豐富、有趣的線上學習課程，讓小朋友及家長在家一起防疫，學習不間斷；至於「來分享」的內容，則是將圖書館最受歡迎的新北講堂、大師開講及真人圖書成為線上講座，在指定場次還可即時聆聽各領域大師精闢開講及互動。

「來互動」事針對愛聽故事、愛玩遊戲的小朋友，邀請老師線上說故事、帶領DIY以及趣味遊戲，幫助爸爸媽媽在家陪伴孩子閱讀更輕鬆；「來看片」：此外，透過「iVideo教育影音公播網 」、「公共圖書館區域資源中心電影院」，即可免費觀賞公視授權的戲劇、兒少節目及其他數百部電影、動畫、紀錄片。

新北市立圖書館指出，首波上線的創客科普課程內容，包括樂高EV3機器人、遊戲防沉迷、電競直播主新手村、兒童程式語言Scratch、科普實作機器人、雲霄飛車，及行星模型等9堂課程，課程主題從科學實作Maker、AI機器人、程式語言、電競遊戲到多媒體應用，都是時下最夯的熱門創新學習主題；更提供實作演練示範，讓父母可以一同在家動手實作，線上自學、共學。

另外，語言學習專區則精選包括「Easy test 線上學習測驗平台」、「FUNDAY 線上外語學習平台」、「iVideo教育影音－想享學外語館」、「空中英語教室影音典藏學習系統」等線上英文平台，還有小朋友專屬的「Jolly Good Kangaroo」以及「Enchanted Learning 魔力學習網站」等；詳細的「新北E書房」課程資訊請至文化局官網或新北市立圖書館網站查詢，或電（02）2953-7868洽詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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