關島力推「疫苗旅遊」拚觀光　考慮台北包機航班

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關島餐旅協會主席羅德斯（Mary Rhodes）表示，美國公民和海外遊客已經開始根據「Air V&V」計畫，向關島旅遊局、日本關島旅遊協會、關島餐旅協會進行諮詢。旅客至關島疫苗觀光，下飛機後會由關島旅遊協會、飯店方協助前往隔離飯店，旅客需要自行負擔一週的費用，與「Air V&V」合作的飯店有10家，每晚費用從150美元至350美元（約4500元台幣至1.5萬元台幣）不等。旅客抵達關島的第2天，就能夠接種疫苗。疫苗種類（嬌生、輝瑞或莫德納），會影響他們停留在島上的時間，短則3天，長則1個月。
根據「Air V&V」的詳細SOP計畫，旅客必須在前往關島前預訂好疫苗觀光行程，自行支付旅遊套餐的費用，遵守當地的檢疫規範。關島旅遊局負責行銷和推廣，協助旅客從機場前往隔離飯店；飯店會在旅客隔離期間提供醫療照護、餐點；當地醫療中心負責接種疫苗、進行PCR檢測；日本關島旅遊協會也會協助旅客前往隔離飯店，並與飯店方進行協調溝通。
關島餐旅協會主席羅德斯表示，該計畫早在上個月提出，上週五（25）關島政府終於拍板，增修「如果旅客在隔離期間病毒篩檢呈陽性，將需要於原飯店或是隔離設施內再隔離10天」。羅德斯還透露，疫苗旅遊計畫正在考慮從台北飛往關島的包機。
關島關島旅遊局全球營銷負責人格雷羅（Nadine Leon Guerrero）表示，當局正在積極宣傳疫苗觀光計畫，已經在一些國家發佈廣告，旅遊局將會持續與餐旅協會、外科醫生小組以及公共衛生部門合作，持續推進該計畫。
據關島當地飯店「Leo Palace」的介紹，該飯店提供的疫苗觀光套餐包括房間住宿、隔離期間的3餐、往返機場交通、新冠疫苗接種（可選擇嬌生、輝瑞或莫德納）、抵達與離開時的PCR檢測。
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