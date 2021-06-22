防堵印度變異株！確診接觸者入境　期滿全部公費採檢

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，依據世界衛生組織（WHO）監測報告，印度變異株(Delta)已在全球約92個國家現蹤並持續蔓延，不但具高傳播性及對風險族群容易造成重症或死亡；且美國疾病管制中心(CDC)、歐盟及相關文獻均指出，若資源許可，無論有、無症狀，隔離期滿皆須採檢，同時國內監測資料也顯示，部分居家隔離接觸者是於隔離期滿之自主健康管理期間陽轉為確定個案等綜合考量。指揮中心經與地方政府審慎討論取得初步共識，調整居家隔離及居家檢疫者相關採檢策略。

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指揮中心指出，除了原本隔離或檢疫期間「有症狀者」及經疫調之風險評估匡列之接觸者，應立即採檢外，對於COVID-19確定病例之密切接觸者及自國外入境者，即日起於居家隔離或居家檢疫期滿前1日，無論有無症狀者，均須進行PCR檢測。採檢所需相關費用均由政府支應。