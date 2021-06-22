COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

40多歲思覺失調症男子打疫苗後亡　莊人祥：仍待司法解剖

▲指揮中心針對疫苗相關議題做出回應。（圖／資料畫面）
▲指揮中心針對疫苗相關議題做出回應。（圖／資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-22 14:34:00

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(22)日再度召開疫情記者會，公布國內新增78例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對接種疫苗後通報死亡個案，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天有新增35例，其中16女、19男發生死亡事件，年齡介於41~94歲之間，其中25例是75歲以上的長者，35例中，有3例50歲以下的。

莊人祥表示，35例中9例是住機構、9例洗腎，其中有16例有進行解剖，其中15例為心血管疾病或慢性病，還有1例是吸入食物窒息，目前為止觀察死亡個案都是高齡長者且有慢性疾病，司法解剖16例中沒有觀察到直接與接種疫苗有相關。

另外，有3例50歲以下，莊人祥表示，其中1例為40幾歲，個案有思覺失調症，在6/16上午施打疫苗，2天後開始發燒，次日清晨開始沒有辦法叫醒，後續生命徵象無法測得，送院急診急救無效，判到院前死亡，不過事後的PCR檢測為陰性，目前家屬也同意進行解剖，這部分待司法相驗。

另外一例40幾歲男性，莊人祥表示，6/16接種19日死亡，有小腦性麻痺疾病史，是護理之家的住民，長期臥床，16號在機構接種疫苗後，3天後清晨發現無呼吸心跳，到院前死亡，也是預計6/24司法相驗。

最後一例為50幾歲女性，是在6月16下午接種疫苗，之後上晚班後回家，洗澡時暈厥11:30送到醫院急診，進了開刀房發現顱內動脈瘤破裂出血，開完刀收外科加護病房，次日死亡，死因為顱內動脈瘤出血。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀