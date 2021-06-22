40多歲思覺失調症男子打疫苗後亡　莊人祥：仍待司法解剖

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊人祥表示，35例中9例是住機構、9例洗腎，其中有16例有進行解剖，其中15例為心血管疾病或慢性病，還有1例是吸入食物窒息，目前為止觀察死亡個案都是高齡長者且有慢性疾病，司法解剖16例中沒有觀察到直接與接種疫苗有相關。
另外，有3例50歲以下，莊人祥表示，其中1例為40幾歲，個案有思覺失調症，在6/16上午施打疫苗，2天後開始發燒，次日清晨開始沒有辦法叫醒，後續生命徵象無法測得，送院急診急救無效，判到院前死亡，不過事後的PCR檢測為陰性，目前家屬也同意進行解剖，這部分待司法相驗。
另外一例40幾歲男性，莊人祥表示，6/16接種19日死亡，有小腦性麻痺疾病史，是護理之家的住民，長期臥床，16號在機構接種疫苗後，3天後清晨發現無呼吸心跳，到院前死亡，也是預計6/24司法相驗。
最後一例為50幾歲女性，是在6月16下午接種疫苗，之後上晚班後回家，洗澡時暈厥11:30送到醫院急診，進了開刀房發現顱內動脈瘤破裂出血，開完刀收外科加護病房，次日死亡，死因為顱內動脈瘤出血。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。