全球創業生態系排行　台灣居亞太第7名5座城市首入榜

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StartupBlink最新發布的「2021年創業生態系排名」（The Global Startup Ecosystem Index Report2021）報告中，針對全球100個國家與1000個城市做評比。台灣在全球100個參與評比國家中名列第26名，較去年進步4名。
報告指出，台灣在亞太地區中排名第7，其中台灣在硬體與物聯網（Hardware & IoT）及醫療科技（Health Tech）領域站上國際領先群，分別位居全球第14名與第15名。
報告也指出，在全球1000個城市評比中，大台北地區（Taipei City）名列第41名，較去年進步1名，報告也點出知名新創包括沛星（Appier）、Gogoro跟JustKitchen。另外，台灣今年也首度新增5個城市入榜，包含新竹、桃園市、台南市、台中市與高雄市。
科技部表示，這顯示近年來在跨部會整合及民間共同參與下，台灣新創生態圈的發展成效已漸獲國際肯定，台灣在未來以深度科技（Deep Tech）為主的新興產業發展上居關鍵地位。
科技部表示，雖然疫情衝擊實體活動，但TTA透過強化數位鏈結，帶領新創團隊搶攻商機。例如，改以線上方式讓業師輔導團隊，配合防疫規範輔以實體資源，讓團隊不受疫情衝擊，可以順利轉型，同時積極帶隊參與美國消費性電子展（CES）等全球指標展會，藉由線上方式對接海外投資人。
科技部指出，StartupBlink與聯合國愛滋防治計畫全球傳染病創新平台（UNAIDS Health InnovationExchange）自去年啟動2019冠狀病毒疾病創新調查（Covid 19 Innovation Report），台灣也從去年第17名，進步到今年第14名，大台北地區更從去年第10名來到第9名。
科技部指出，這顯示台灣科技新創在防疫科技與創新產品服務的表現受到全球矚目，在後疫情時代占有一席之地。（編輯：潘羿菁）1100622