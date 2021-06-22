駐港辦事處面臨關館危機 民眾黨：中國不該強勢對待台灣
香港特區政府18日突然宣布，在台灣的經濟貿易文化辦事處即日起暫停運作，我駐香港辦事處代理處長林振宙等7名官員已於昨日返台，僅剩1名經濟部駐派官員留守至7月底。針對面臨關館危機，陸委會主委邱太三痛批香港矮化我國國格，無理打壓。台灣民眾黨立院黨團今（22）日表示，中國真的不需強勢對待台灣，若更滑圓一些，台灣民眾也會感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-22 13:00:32｜2021-06-22 13:06:16
民眾黨立院黨團今日舉行「提前計畫、按表操課，疫苗發放透明公開」線上記者會，媒體詢問繼香港關閉駐台經貿文化辦事處後，澳門也宣布關閉駐台經濟文化辦事處？張其祿回應表示，非常可惜看到這情勢發展，台港、台澳之間有很重要、密切交往，也常作為台灣跟中國之間的緩衝平台，有時看到情勢發展，背後還是政治角力。
張其祿指出，雖然也承認現在中國跟世界上民主同盟之間的對抗，台灣作為一個夾在中間，必須要有更審慎、聰明的做法，且台灣跟中國間經貿往來還是非常密切，還是很多國人在跟中國做生意、很多外匯賺取等，當然還是希望維持台海之間穩定和平。
張其祿直言，現在演變成這種情勢，還是真的必須問，「陸委會過去這些時間到底做了什麼事？」陸委會過去曾成立協助香港的專案辦公室，後來又做了哪些事？他說，疫情、病毒攻擊不分國籍，當然感謝美國、日本讓台灣有及時雨，也呼籲中國理解「北風跟太陽」的故事，中國真的不需強勢對待台灣，若更滑圓一些，台灣民眾同樣也會感謝。
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