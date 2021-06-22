特權事件後遺症！第一線打不到疫苗？陳時中：勿因噎廢食
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(22)日再度召開疫情記者會，公布國內新增78例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-22 15:09:11
針對國內先前爆發診所耍特權，讓非開放公費對象接種疫苗事件，有基層診所表示，助理員工即使診所有提供在職證明也打不到疫苗，對此陳時中表示：「不要因噎廢食」。
陳時中提到，因為前段時間發生所謂特權施打的時候，讓各個單位執行這事情，變得有一點稍微更謹慎一點，陳時中強調，他們資格是一定可以接種，呼籲不要因噎廢食，適當資料很多，有診所證明或勞健保相關資料，都很清楚可以佐證，他們是實際工作者，陳強調，助理部分本來就是可以造冊來施打。
另外針對疫苗接種，陳時中重申，所有接種的人，不是全部都打得到，還是要按著時間來打，不會等這類人全部打完才開放，其他人很急也很重要，所以開放一定時間內，沒有在時間內接種的話，就會往下走，陳時中提到，打疫苗有一定的施打率，沒有任何國家達到100%。
至於對於廠牌，陳時中也提到，如果屬於開放名單，有兩種廠牌你可以選擇，如果名單內次序只在一種廠牌內，那就只能打一種，要等也可以，但是政策很清楚，是照著優先次序，希望大家能夠有順序不要一次全部人都擠過來。
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