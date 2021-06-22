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特權事件後遺症！第一線打不到疫苗？陳時中：勿因噎廢食

▲中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出，讓許多人相當不解及不滿，對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也反揭「2關鍵」，表示「更接近真實」。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出，讓許多人相當不解及不滿，對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也反揭「2關鍵」，表示「更接近真實」。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-22 15:09:11

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(22)日再度召開疫情記者會，公布國內新增78例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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針對國內先前爆發診所耍特權，讓非開放公費對象接種疫苗事件，有基層診所表示，助理員工即使診所有提供在職證明也打不到疫苗，對此陳時中表示：「不要因噎廢食」。

陳時中提到，因為前段時間發生所謂特權施打的時候，讓各個單位執行這事情，變得有一點稍微更謹慎一點，陳時中強調，他們資格是一定可以接種，呼籲不要因噎廢食，適當資料很多，有診所證明或勞健保相關資料，都很清楚可以佐證，他們是實際工作者，陳強調，助理部分本來就是可以造冊來施打。

另外針對疫苗接種，陳時中重申，所有接種的人，不是全部都打得到，還是要按著時間來打，不會等這類人全部打完才開放，其他人很急也很重要，所以開放一定時間內，沒有在時間內接種的話，就會往下走，陳時中提到，打疫苗有一定的施打率，沒有任何國家達到100%。

至於對於廠牌，陳時中也提到，如果屬於開放名單，有兩種廠牌你可以選擇，如果名單內次序只在一種廠牌內，那就只能打一種，要等也可以，但是政策很清楚，是照著優先次序，希望大家能夠有順序不要一次全部人都擠過來。

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
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您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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