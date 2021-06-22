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機組員打2劑疫苗仍需居家檢疫惹議　陳時中：會專案處理

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（22）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（22）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-22 15:34:03

中央疫情指揮中心14日公布，國籍航空機組員12日起，若接種2劑疫苗滿2週，且抗體檢驗陽性者，返台僅需7日自主健康管理。不過，政策上路不久後，近日由於國內抗體監測標準不一，因此喊停。對此，指揮中心指揮官陳時中今（22）回應，這部分僅不到20位機組人員，會以專案來為這些機組員檢驗抗體，既然已公布規定，就會按照規定來做。

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根據指揮中心14日新聞稿，長程航班的機組人員，完整接種2劑疫苗達兩週，且抗體檢測陽性，12日起採7日自主健康管理；短程航班的機組人員，完整接種2劑疫苗達兩週，且抗體檢測陽性，僅需自我健康監測與每14日PCR監測。

不過，根據媒體報導，該政策上路不到10日就卡關，主因在於國內對抗體檢測作法與標準尚未統一。對此，陳時中今於指揮中心記者會上回應，符合資格的機組人員僅20位不到，目前是抗體檢驗的收費還沒有訂好，指揮中心會訂專案，立刻為這些機組員檢驗，「我們已經公布了，就會照著規定來做」。

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
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