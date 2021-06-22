機組員打2劑疫苗仍需居家檢疫惹議 陳時中：會專案處理
中央疫情指揮中心14日公布，國籍航空機組員12日起，若接種2劑疫苗滿2週，且抗體檢驗陽性者，返台僅需7日自主健康管理。不過，政策上路不久後，近日由於國內抗體監測標準不一，因此喊停。對此，指揮中心指揮官陳時中今（22）回應，這部分僅不到20位機組人員，會以專案來為這些機組員檢驗抗體，既然已公布規定，就會按照規定來做。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-22 15:34:03
根據指揮中心14日新聞稿，長程航班的機組人員，完整接種2劑疫苗達兩週，且抗體檢測陽性，12日起採7日自主健康管理；短程航班的機組人員，完整接種2劑疫苗達兩週，且抗體檢測陽性，僅需自我健康監測與每14日PCR監測。
不過，根據媒體報導，該政策上路不到10日就卡關，主因在於國內對抗體檢測作法與標準尚未統一。對此，陳時中今於指揮中心記者會上回應，符合資格的機組人員僅20位不到，目前是抗體檢驗的收費還沒有訂好，指揮中心會訂專案，立刻為這些機組員檢驗，「我們已經公布了，就會照著規定來做」。
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