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COVID-19可用血漿療法？張上淳：單株抗體療效更佳

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（22）日出席記者會，說明國內防疫等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（22）日出席記者會，說明國內防疫等事宜。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-22 16:01:32

針對使用COVID-19患者的血漿進行治療的療法，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（22）表示，這是新興傳染病還沒有治療藥物前，會使用的治療方式，但在非常早期使用的效果較佳，目前國內也已進口單株抗體藥物，使用單株抗體來治療更有療效。

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張上淳今於記者會上表示，這是在新興傳染病還沒有治療藥物前，常常會考慮的治療方式，確實其他國家早期有個案時，也會試著用這樣方式治療，但台灣初期個案數較少，也沒有太多重症，所以就沒有用這樣模式，不過當年SARS時期，曾經就有醫院使用這樣方式。

張上淳說，目前國外根據相關報告，血漿療法多數療效不理想，這裡面有幾個因素，專家小組開會也有討論過，首先是要非常早期也就是還沒重症前，使用效果比較好，也就類似目前我們使用單株抗體的效果一樣，要早期使用效果較佳，但早期使用的資料在國際上還是比較少，沒有足夠實證顯示這樣療效真的夠好

張上淳指出，目前國內也已經進口單株抗體藥物，也順利地在病人身上使用幾日，且專家小組會議也決定用單株抗體進行治療的效果較佳。

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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