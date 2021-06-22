COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孫芸芸在家穿「削肩中空裝」　小S看不下去吐槽笑翻網友

▲孫芸芸（左圖）在家穿洋裝拍照，遭小S吐槽。（圖／孫芸芸、小S IG）
▲孫芸芸（左圖）在家穿洋裝拍照，遭小S吐槽。（圖／孫芸芸、小S IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-22 13:16:32｜2021-06-22 13:27:45

第三級疫情警戒尚未解除，名人乖乖遵守居家防疫，「第一名媛」孫芸芸也不例外，自嘲「每天都在家躺一樣的姿勢，吃一樣多的東西」。20日她在IG貼出穿性感洋裝的照片，遭小S吐槽：「最好在家會穿這樣！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼孫芸芸是不少人的時尚標竿。（圖／YUN-YUN-SUN微博）
▲▼孫芸芸是不少人的時尚標竿。（圖／YUN-YUN-SUN微博、IG）
▲▼42歲孫芸芸是著名的美魔女。（圖／孫芸芸IG）
孫芸芸發文寫下：「在家，躺著、看電視、吃東西、上上網、買東西。」並附上一張穿中空連身洋裝、慵懶地躺在沙發上的「空拍照」，可見她專業地凹折身軀，擺出名模美姿拍照，43歲身材曲線依舊苗條，令人羨慕。

▲▼孫芸芸分享防疫美照。（圖／孫芸芸IG）
▲▼孫芸芸分享防疫美照。（圖／孫芸芸IG）
▲▼孫芸芸分享防疫美照。（圖／孫芸芸IG）
▲小S吐槽孫芸芸。（圖／孫芸芸IG）
▲小S吐槽孫芸芸。（圖／孫芸芸IG）
有趣的是，孫芸芸的好友小S看到照片，立刻留言拆台：「妳最好在家會穿這樣、擺這個姿勢吃東西、看電視！那我甘拜下風！」孫芸芸隨後解釋：「當然不是…拍完馬上換背心跟短褲！」

網友被雙姝的互動笑翻：「引起小S的不滿！哈哈」、「S姐心想：妳這也太假了吧」、「女人如何為難女人」、「其實在家都是很隨性，一副邋遢模樣」！（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀