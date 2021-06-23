快訊／本土再添104例！確診個案新增24人死亡

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增104例COVID-19確定病例，均例為本土個案；另確診個案中新增24例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之104例本土病例，為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至6月22日。個案分佈以新北市45例最多，其次為臺北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，為男性15位、女性9位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於4月11日至6月14日，確診日介於4月13日至6月16日，死亡日介於6月13日至6月21日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月21日累計公布12,879位確診個案中，已有9,041人解除隔離，解隔離人數達確診人數70.2%。

指揮中心統計，累計1,148,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,133,240例排除)，其中14,260例確診，分別為1,166例境外移入，13,041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案14228)，累計101例移除為空號；自2020年起累計599例COVID-19死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、臺北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。