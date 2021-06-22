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20歲女染疫服用清冠一號　樂觀面對11天後出院

20歲女染疫服用清冠一號　樂觀面對11天後出院
20歲女染疫服用清冠一號　樂觀面對11天後出院

健康醫療網

2021-06-22 13:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】臺灣清冠一號5月底上市，衛福部彰化醫院負壓隔離病房收治的20多歲張姓女確診者，採中西醫合併治療，並服用清冠一號11天後，CT值從19.3升到31.6後出院。

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台灣清冠一號效益　整體需大規模分析

中醫科主任馮天祥指出，台灣清冠一號經衛福部核准使用，是國家中醫藥研究所等研究團隊實證有效治療新冠肺炎的藥方，在臨床上服用者感覺不一，大部分人表示沒有特別的感覺，張女則是覺得精神變好，整體效益還需要更大規模的數據分析。馮天祥認為，除了藥物的幫助之外，張女正向面對染疫，樂觀以對，也是她病情好得快的關鍵。

得知確診配合醫囑　中西醫合併治療

張姓女患者說，她在得知確診時並沒有感到天崩地裂，覺得既然染上了就勇敢面對，聽從醫師的話，好好治療。

張女指出，確診第一天她喉嚨痛，第二天開始咳嗽、流鼻水，身體感到很疲倦，她被徵詢是否願意接受中西醫合併治療，並服用了台灣清冠一號，她覺得這是新的中藥方，可以一試，在服用幾天後，覺得精神開始好轉，不再疲倦，變得很有精神，這是她自己可以感受得到的。

樂觀面對　正向心理狀態有益病情 

根據醫護人員的觀察，有些確診者總覺得被關在病房裡很不自由，對染疫很怨恨、對病情很無力、對餐點很抱怨，整天憂鬱焦慮，對病情總是不好；對比之下，張女卻住得很自在，樂觀面對自己的病情，遇到醫護人員總是滿臉笑容，還會對醫護加油打氣。

馮天祥表示，張女是他看過確診者之中最正向的人，這種好的心理狀態，對病情一定有益，反之，終日鬱悶者對病情一定大為不利。



資料來源：健康醫療網 20歲女染疫服用清冠一號　樂觀面對11天後出院

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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