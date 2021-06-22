嚇人！埃及赴中2班機108人檢測陽性　多航班停飛

隨著各國恢復國際間往來，新冠肺炎（COVID-19）跨國傳播風險也升高。中國駐埃及大使館消息指出，上週2架從埃及飛往中國的航班，機上有108人在隔離期間接受核酸及血清抗體檢測後，呈現陽性結果。





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根據中國駐埃及大使館通報，6月15日埃及航空開羅至杭州航班，以及6月18日四川航空開羅至成都航班，上述2架航班隔離共484人，隔離管理期間進行「交叉檢測」中，核酸及血清抗體檢測結果呈陽性人員共計108人。





另外，由於6月1日埃及航空開羅至杭州航班輸入病例較多，該航線6月22日、6月29日航班執行停飛，四川航空開羅至成都航班，則是暫停執飛6月25日、7月9日兩架次航班。





▲中國駐埃及大使館通報，上週2架從埃及飛往中國的航班，機上有108人在隔離期間接受檢測後，結果呈現陽性。（圖／翻攝自中國駐埃及大使館）

不少中國網友看見消息，紛紛不解表示「這些人上飛機前做核酸檢測過嗎？」、「數據嚇人！」、「離譜」還有人質疑「都是無症狀嗎？不然怎麼上的飛機？」。





根據《星島日報》報導，先前一架從南非約翰尼斯堡入境深圳的航班，也傳出數十人核酸檢測陽性，因此引發大眾關注。





中國民航局去年因應疫情，設定了熔斷停飛機制，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5人，暫停該公司航線1週，若達到10人，暫停該公司航線4週。中國民航局網站資訊顯示，自從6月以來，當局已經多次發佈航班停飛或是限制運量的公告，包括柬埔寨金邊至廣州、俄羅斯莫斯科至上海等航班。









