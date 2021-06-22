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高嘉瑜駁關說「有就辭立委」　周玉蔻批：退出政壇

▲高嘉瑜說，和禾馨內部任何人無私交，若有關說「辭去立委職務」；對此，資深媒體人周玉蔻今（22）日砲轟高嘉瑜謊言連連，「不必裝腔作勢撂話，今天就辭立委退出政壇」。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)
▲高嘉瑜說，和禾馨內部任何人無私交，若有關說「辭去立委職務」；對此，資深媒體人周玉蔻今（22）日砲轟高嘉瑜謊言連連，「不必裝腔作勢撂話，今天就辭立委退出政壇」。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)

新頭殼

2021-06-22 13:35:17｜2021-06-22 13:35:26

台北市「特權疫苗」風波持續延燒，台北市長柯文哲日前爆料，民進黨立委高嘉瑜幫禾馨診所「關說」疫苗，台北市衛生局長黃世傑更嗆高「得寸進尺」，高嘉瑜回應，和禾馨內部任何人無私交，若有關說「辭去立委職務」；對此，資深媒體人周玉蔻今（22）日砲轟高嘉瑜謊言連連，「不必裝腔作勢撂話，今天就辭立委退出政壇」。

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柯文哲爆料，高嘉瑜幫小禾馨診所「關說」取得85瓶疫苗，禾馨昨天公開與北市府的對話紀錄，黃世傑更直接在議場怒嗆高嘉瑜「得寸進尺」，北市發言人陳智菡說，根據黃世傑的相關通訊內容，高嘉瑜至少5次來訊要求、請託配送疫苗給禾馨診所，不斷要求數量增加。

高嘉瑜則強調，是因禾馨高層致電國會辦公室，希望能夠爭取保護孕婦、新生兒的醫護人員優先施打疫苗。立法院民進黨團也將進行內部調查。

高嘉瑜今天受訪時表示，自己從未接觸禾馨的人、從未踏進禾馨診所、從未接受禾馨的任何支持，與診所醫師也都沒有私交，單純是5月時接到診所來電，經了解後認為保護孕婦非常重要，因此才用立委身分幫忙協調，過程中都只是「協助轉達」，「如果有的話，我可以辭去立委職務」。

對此，周玉蔻今天在臉書發表「獨家評論」，痛批高嘉瑜機關算盡、謊言連連，「本人是最早看破她手腳的媒體人！當時，我的質疑：替建商關說，現在這個問題仍然在，而且繼續追蹤」，並喊話高嘉瑜「不必裝腔作勢撂話，今天就辭立委、退出政壇啦！」

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
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