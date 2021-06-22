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名家論壇》韋安／全台抗疫，侯友宜最沒有放鬆的本錢

▲侯友宜認為，這次北農發生群聚感染的事件，沒有人可置身事外，大家全力以赴，共同團結面對防疫，希望讓傷害減到最低。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜認為，這次北農發生群聚感染的事件，沒有人可置身事外，大家全力以赴，共同團結面對防疫，希望讓傷害減到最低。（圖／新北市政府提供）

文/韋安

2021-06-22 13:43:19

新北確診人數連著9天（至21日），都降到兩位數以內。有媒體問，是否28日放寬解封？侯友宜回説：「還有段辛苦路要走」。對照隔壁的台北市突然燒出的北農群聚，侯友宜的確不能放鬆。

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的確，過去一個月來，侯友宜豈止是「辛苦」，而是幾乎不眠不休投入到抗疫之戰中。

據說，新北市各局處防疫相關資訊，侯一定親看立回。每天都忙到2、3點，休息不到3、4小時。有人勸侯要注意休息，但他認為這麼晚還發給自己的資訊，一定是重大「軍情」，怎麼可以拖著不處理？無論多晚，只要和疫情相關情事，尤其是發現的新問題，一定要告訴他，才能早準備和決策，絕不要拖延。

這次疫情海嘯來臨，台北市只有一個熱區萬華，新北確診人數300以上的，則有5、6個熱區。而且這些區人口數30到50多萬，是萬華18萬人的數倍以上。

光板橋區的人口，就超過全台排名第11位的苗栗。中和、新莊、新店3區，每區人口超過40萬，三重則有38萬人。新北市抗疫的體量，等於6、7個其它縣市的總和。

此外，雖為最大的「六都」，但目前新北平均每萬人醫事人力，僅為 97.78 位，遠低於台北的222.02位，也不及全國平均138.41位。每萬人的病床數，新北只有46.98床，不及台北95.96床的一半，也低於全國平均71.29床。

若不是侯友宜用對方法，設立熱區防疫中心，找出「重熱里」全力圍堵。廣設總數達39個的篩檢站，廣篩切斷隱藏的傳染鏈。新北的疫情不可能從最高一天幾百確診，壓制到現今的幾十。

而且，新北市不可能獨善其身，雙北共同生活圈，全台一日生活圈，不可能分開處理。例如當下北農群聚感染，自然會延燒到新北。也正因此，在疫情看似緩和下降之際，侯沒有任何鬆口氣的表露，一再強調「疫情沒有放鬆的本錢」。

以前，打擊犯罪集團，不能有漏網之魚，讓壞人捲土重來。現在，打擊病毒，無法斬草除根，或是施打疫苗群體免疫之前，侯友宜都是全台壓力和責任最大的縣市首長。抗疫之戰只是開始，離結束的那天還有漫長的路要走。

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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