Gogoro 全民普發！破天荒祭最狂有感補助「先騎再付」

細想2021這半年來你我最難忘的，不外乎就是五月中旬爆發的疫情，為了減輕民眾生活負擔，政府緊急推出紓困方案；餐飲業改賣防疫便當，許多產業、品牌無不一邊求生存，一邊共同抗疫，但在各種紓困、補助方案，並非所有人都能得到補貼，甚至有些人的工作還是得暴露在高風險的大眾交通工具之中，內外交迫，身為台灣電動車龍頭的 Gogoro 為減輕消費者購車負擔，破天荒推出「我OK你先騎，0 元入手」防疫購車專案，希望能在這波疫情寒冬之中，為全民帶來最有感的雪中送炭。





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▲Gogoro 祭出史上最狂購車專案，指定車款享有先上路再付款。（圖／品牌提供）

× ▲Gogoro 祭出史上最狂購車專案，指定車款享有先上路再付款。（圖／品牌提供）

▲6月16日到8月1日，只要購買 Gogoro 1、Gogoro 2、Gogoro 3 和 S Performance 系列車款，都可享有「 0 元入手 三年保證買回」貸款專案。（圖／品牌提供）

× ▲6月16日到8月1日，只要購買 Gogoro 1、Gogoro 2、Gogoro 3 和 S Performance 系列車款，都可享有「 0 元入手 三年保證買回」貸款專案。（圖／品牌提供）

進一步瞭解Gogoro 這次推出的補助方案，從6月16日到8月1日，只要購買 Gogoro 1、Gogoro 2、Gogoro 3 和 S Performance 系列車款，都可享有「 0 元入手 三年保證買回」貸款專案，前 36 個月車主只需負擔53%車價和分期付款利息，也就是3個月後開始支付最低每日42元的銅板價，加上消費者可再選擇四種配套方案，來因應三年期滿後的個人規劃，包括：1. 續辦分期擁有愛車、2. 一次結清擁有愛車、3. 保證買回、4. 保證買回並換購新車（最高 51% ）。





▲ Gogoro S Performance系列中，純正跑格血統的S3，也在本次優惠的活動車款之中，藉由保證買回專案，讓消費者的資金可以更靈活運用，買車更保值，更安心。（圖／品牌提供）

× ▲ Gogoro S Performance系列中，純正跑格血統的S3，也在本次優惠的活動車款之中，藉由保證買回專案，讓消費者的資金可以更靈活運用，買車更保值，更安心。（圖／品牌提供）

▲Gogoro 也貼心為國人省下上路成本，特別加碼推出指定車款再享電池資費優惠，分擔後續用車使用上的經濟壓力。（圖／品牌提供）

× ▲Gogoro 也貼心為國人省下上路成本，特別加碼推出指定車款再享電池資費優惠，分擔後續用車使用上的經濟壓力。（圖／品牌提供）

除了「0元交車」方案，Gogoro 也貼心為國人省下上路成本，推出指定車款再享電池資費優惠，還能再把政府補助帶回家。Gogoro 觀察，因應全台疫情緊繃，過去還在猶豫買電動車的消費者，難免更加無力可施，因此應時祭出好康不手軟，要讓全民購車之餘，更能減輕財務負擔與提供更靈活的財務規劃，攜手用電撐過疫情後的曙光。



