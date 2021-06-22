預期大規模接種　議員建議開放診所納入施打網

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台中市衛生局表示，目前施打疫苗的機構或方式，主要是以大型醫療院所18間、衛生所30間與快打站60多處為主，全市至少有100處以上的施打點可供疫苗施打服務，因目前疫苗有限，所以暫不開放診所，但台中市衛生局也已妥善因應中，未來將視中央更新過後的人員開放順序，以及疫苗量充足，會滾動式檢討開放22家地區醫院及306家基層診所加入服務。