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預期大規模接種　議員建議開放診所納入施打網

▲議員陳淑華建議，市府應盡符合資格的基層醫療診所納入疫苗施打網。(圖／陳淑華提供2021.6.22)
▲議員陳淑華建議，市府應盡符合資格的基層醫療診所納入疫苗施打網。(圖／陳淑華提供2021.6.22)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-22 13:50:00

台灣疫情三級警戒至6月28日，美國援台250萬劑莫德納疫苗也抵台，將有更多疫苗陸續運抵台灣，中市市議員陳淑華表示，預期大規模疫苗接種將會展開，建議市府除了現有的大型醫院、衛生所、施打站外，應盡快把符合資格的基層醫療診所納入疫苗施打網，快速打完疫苗。

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陳淑華表示，愈早達成疫苗施打的覆蓋率愈好，未來也將依接種計劃類別朝65歲以上逐漸開放，需要更完整的施打疫苗網，除了現有的大型醫院、衛生所、施打站外，做好準備，盡快把符合資格的基層醫療診所納入疫苗施打網，以求在取得疫苗後，能最快的速度為民眾進行大規模施打疫苗。

陳淑華指出，台灣的民眾長期有前往診所接種疫苗的醫療習慣，如果能將符合資格的診所規劃盡快納入COVID-19疫苗接種，可讓民眾有更多的選擇，有助疫苗的快速普及。且民眾若選擇認識的醫生，可以為民眾身體狀況適不適合接種疫苗做最適當的診斷。

有診所的醫師說，很多診所願意投入疫苗施打，但市府遲遲未規劃。台中市基層醫療普及，應更積極規劃各地區符合的診所做為疫苗施打站，許多診所有能力及經驗可以勝任。這波疫苗施打，台北市也有診所加入施打新冠疫苗的行列；而台中市遲遲沒有明確政策，診所何時能提供民眾開打疫苗？

陳淑華表示，依目前狀況，雖不知何時下放讓診所加入施打行列，但以接種速度除了現在的大醫院、施打站以外，還可以更快，以應付未來台灣進行全民大量施打疫苗的量能，更快速的提高疫苗接種率。況且戶外疫苗保存較不容易，及部分民眾接種可以有更方便的選擇，交通也更便利，更具親近性。

台中市衛生局表示，目前施打疫苗的機構或方式，主要是以大型醫療院所18間、衛生所30間與快打站60多處為主，全市至少有100處以上的施打點可供疫苗施打服務，因目前疫苗有限，所以暫不開放診所，但台中市衛生局也已妥善因應中，未來將視中央更新過後的人員開放順序，以及疫苗量充足，會滾動式檢討開放22家地區醫院及306家基層診所加入服務。

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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