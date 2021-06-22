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東協最後一個接受中國疫苗　越南獲贈50萬劑先提供3族群

▲中國贈與越南的50萬劑新冠疫苗於6月20日抵達河內機場，中國駐越南大使與越南衛生部門官員進行交接儀式。（圖／翻攝自中國官媒）
▲中國贈與越南的50萬劑新冠疫苗於6月20日抵達河內機場，中國駐越南大使與越南衛生部門官員進行交接儀式。（圖／翻攝自中國官媒）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-22 14:04:09｜2021-06-22 14:05:46

越南當局批准緊急使用授權的新冠疫苗包括AZ（AstraZeneca）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、輝瑞（Pfizer-BioNTech） 、中國國藥，國內也正在積極研發疫苗。目前越南累計已施打逾242.2萬劑，平均每天施打約8.3萬劑，然而由於施打進度緩慢、疫苗短缺，當地接種率僅約1%。越南政府昨（21）日宣布，中國日前贈與的50萬劑國藥疫苗，將優先提供給三大類族群使用。

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越南近期爆發第四波新冠肺炎疫情，雖然政府透過COVAX機制取得部份疫苗，但由於藥廠產能問題，COVAX被迫延遲交貨。越南衛生部門6月4日批准中國國藥疫苗，並表示將優先提供給在越中國公民、計畫前往中國工作或留學的民眾，以及中越邊境居民。希望雙方繼續在抗擊疫情、疫苗技術等方面展開合作。

越南接受中國疫苗成為北京「疫苗外交」的新戰績，中國媒體自誇「關鍵時刻還是中國最靠譜」，中國駐越南大使熊波還在疫苗交接儀式上得意的表示「中國是第一個大量向越南提供本國自主研發生產疫苗的國家」，中越兩國是「同志加兄弟」有著同舟共濟、守望相助的優良傳統，新冠肺炎爆發以來，中越相互提供抗疫物資，分享防控經驗，共同維護產業鏈供應鏈穩定。中國媒體還連帶著宣傳為海外公民提供疫苗的「春苗行動」，強調中國政府將人民利益放在第一位。

▲（圖／翻攝自）
▲中國日前贈與越南50萬劑國藥疫苗。（圖／翻攝自中國駐越南大使館）
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▲中國大使館更新公告，告知在越公民透過「春苗行動」接種疫苗。（圖／翻攝自中國駐越南大使館官網）
不過越南實際上是「東南亞國協中最後一個接受中國疫苗的國家」，《日經亞洲》指出越南因為南海爭端與中國關係產生矛盾，為避免國內政治動盪，一直不願意採購中國疫苗。到目前為止，越南主要施打的還是AZ疫苗，來源是COVAX提供的240萬劑、還有日本政府先前捐贈的100萬劑。

越南軍醫大學與生技公司合作開發的新冠疫苗「Nanocovax」也在6月8日開始第三期人體試驗，許多民眾都更傾向接種輝瑞等海外疫苗或是國產疫苗，對於中國疫苗的接種意願普遍偏低。先前啟動「公共基金」募款支付1.5億劑新冠疫苗的費用，在越南的跨國公司也投入捐款，包括韓國三星電子、台灣鴻海富士康以及日本豐田。

新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員Ha Hoang Hop表示，由於西方國家在全世界援助疫苗的情況出現缺口，給北京有機會說服越南接受中國的疫苗。2月初越南共產黨全國代表大會結束後，總書記阮富仲曾和中國領導人習近平通話，這批疫苗應該是兩人交談的成果。

▲越共13屆1中全會1月31日召開，77歲的阮富仲以「三連霸」續任越共總書記。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南共產黨1月31日召開中全會，會後總書記阮富仲與中國國家主席習近平進行通話。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
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2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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2021-06-20-2021-06-23

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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
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