東協最後一個接受中國疫苗　越南獲贈50萬劑先提供3族群

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越南接受中國疫苗成為北京「疫苗外交」的新戰績，中國媒體自誇「關鍵時刻還是中國最靠譜」，中國駐越南大使熊波還在疫苗交接儀式上得意的表示「中國是第一個大量向越南提供本國自主研發生產疫苗的國家」，中越兩國是「同志加兄弟」有著同舟共濟、守望相助的優良傳統，新冠肺炎爆發以來，中越相互提供抗疫物資，分享防控經驗，共同維護產業鏈供應鏈穩定。中國媒體還連帶著宣傳為海外公民提供疫苗的「春苗行動」，強調中國政府將人民利益放在第一位。
不過越南實際上是「東南亞國協中最後一個接受中國疫苗的國家」，《日經亞洲》指出越南因為南海爭端與中國關係產生矛盾，為避免國內政治動盪，一直不願意採購中國疫苗。到目前為止，越南主要施打的還是AZ疫苗，來源是COVAX提供的240萬劑、還有日本政府先前捐贈的100萬劑。
越南軍醫大學與生技公司合作開發的新冠疫苗「Nanocovax」也在6月8日開始第三期人體試驗，許多民眾都更傾向接種輝瑞等海外疫苗或是國產疫苗，對於中國疫苗的接種意願普遍偏低。先前啟動「公共基金」募款支付1.5億劑新冠疫苗的費用，在越南的跨國公司也投入捐款，包括韓國三星電子、台灣鴻海富士康以及日本豐田。
新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員Ha Hoang Hop表示，由於西方國家在全世界援助疫苗的情況出現缺口，給北京有機會說服越南接受中國的疫苗。2月初越南共產黨全國代表大會結束後，總書記阮富仲曾和中國領導人習近平通話，這批疫苗應該是兩人交談的成果。
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