社會案件大增　盧秀燕：有困難可求助

新冠肺炎疫情爆發至今，台中市政府社會局推動多項防疫作為及紓困措施，包括經濟弱勢的獨居長輩送餐服務、線上互動課程及街友防疫宣導等，同時配合中央推出急難紓困與家庭防疫補貼，讓社福服務不中斷。「有困難可求助！」市長盧秀燕指出，疫情期間社會案件往往大幅增加，市府將持續關注弱勢民眾權益，及時伸出援手共度難關。

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台中市政府今(22)日線上直播市政會議，盧秀燕指出，疫情爆發至今，社會案件大量增加，許多弱勢民眾可能沒有資訊或設備獲得相關新知，籲請市民朋友發揮同理心及愛心，若有發現狀況，請伸出援手主動通報市府，市民若遇到困難，也可撥打1999人民陳情專線或向社會局、民政局、區公所等窗口詢問，市府將全力協助。

台中市政府社會局長彭懷真在視訊市政會議中專案報告防疫作為和弱勢紓困推動情形表示，市府因應疫情，持續提供身障、兒童及長者服務、強化街友防疫措施，持續關懷弱勢、擴大急難紓困。

社會局配合中央推動「關懷弱勢加發生活補助」及「110年因應疫情擴大急難紓困」，109年曾申請的民眾，不論有無符合資格皆無須再申請，由中央勾稽比對後，若符合資格即直接撥付，其中加發生活補助每人4500元已於6月4日入帳；另急難紓困補助1至3萬元，110年新申請者則須於6月7日至30日透過線上申請或透過郵寄申請，無須臨櫃，衛生福利部將統一入帳或以匯票郵件方式撥款。

此外，社會局也持續推動便民措施，為避免群聚風險及民眾舟車勞頓，市府除主動書面通知及展延「身障證明」、「發展遲緩診斷證明」效期至12月31日，並持續提供機構式日照服務補助，減輕機構負擔；此外也放寬托育人員在職訓練，開放三分之一(6小時)時數採認線上課程，並展延居家式托育服務登記證書及調整早期療育、弱勢兒少療育補助申請等。

社會局指出，由於新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院推出紓困4.0方案，其中「未滿2歲孩童家庭防疫補貼」6月15日開始發放，托嬰中心和居家托育人員的紓困補助也於6月15日開放線上申請，社會局已安排專責諮詢窗口，全力協助受疫情影響的托育人員盡早領到補助。