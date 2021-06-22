【竹縣觀察】：抗疫不分藍綠，新竹縣最給力

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林佳龍主動在自己臉書粉專揭露：「在熱心產業界人士的奔走下，新竹縣政府將在蔡總統指示成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」的基礎上，設置科技防疫網小組，並採納C-Tech的概念架構，邀請醫界、科技界及企業界等民間單位，加速打造新的防疫科技，築起科技防疫網，楊文科縣長也邀請我擔任小組的顧問之一，十分榮幸能盡點心力。」
「抗疫不分藍綠」說起來簡單，但以臺灣目前的媒體及網路社群氛圍，疫情變化就是一個最好的政治攻防議題，不管是哪個陣營、不管自己做的好不好，只要在輿論上靠「空軍」散播對手陣營「好智障」，等於就差異化對比出自己「好棒棒」，楊文科在這場防疫戰初期就是這樣在網路上被罵、被笑，但他並沒有用同樣的方式反擊，而是走他自己的路。
沒有炮打中央、也沒有甩鍋給政治，出身竹科管理局的楊文科一開始就很清楚，防疫是科學議題，找出感染者要靠篩檢、建立全民防護力要靠疫苗，他想方設法多管道爭取疫苗，但沒批評中央沒給疫苗，面對網友質疑疫調足跡不清楚，他也沒怪罪防疫人員做事不牢靠，而是自己站上第一線每天直播說明疫情，面對長照機構爆發群聚，新竹縣也務實的請中央流行疫情指揮中心協助感控治療、分艙分流，才沒延燒出更嚴重的家戶群聚跟社區群聚，楊文科用自己一貫「直球對決」的態度「該怎麼辦就怎麼辦」。
小說《牧羊少年奇幻之旅》的經典名句：「當你真心渴望某件事時，整個宇宙都會聯合起來幫助你。」如果楊文科渴望的不是「做好防疫」而是「訴諸藍綠」，那新竹縣迎來的就是漫天炮火，這些綠營人士閃都來不及了，怎麼可能還會帶著資源來幫他？選舉是一回事、抗疫又是另一回事，他們這些政治內行人都很清楚，還在那邊想藉著防疫打擊對手的，除了搞不清楚狀況的外行人，也就剩領錢辦事的僱傭兵了。