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【竹縣觀察】：抗疫不分藍綠，新竹縣最給力

▲台灣綠色立委聯盟及中華民國醫師公會全聯會共同捐贈一座「正壓篩檢艙」給新竹縣。（圖／新竹縣政府提供）
▲台灣綠色立委聯盟及中華民國醫師公會全聯會共同捐贈一座「正壓篩檢艙」給新竹縣。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-22 14:20:44

▲前交通部長林佳龍透露，自己對於受邀擔任竹縣成立的科技防疫網小組顧問，感到相當榮幸。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲前交通部長林佳龍透露，自己對於受邀擔任竹縣成立的科技防疫網小組顧問，感到相當榮幸。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
新冠肺炎防疫大作戰從五月間開打以來，不管是做篩檢、打疫苗、假訊息等議題，媒體上終究會扯到藍綠對抗，但在新竹縣，不但有綠營人士捐贈市價上百萬元的設備給在地由國民黨執政的縣府，連民進黨籍的前交通部長林佳龍都接受國民黨籍新竹縣長楊文科的邀請擔任科技防疫網小組顧問，「抗疫不分藍綠」在這裡不是口號，而是最給力的共識。

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台灣綠色立委聯盟與醫師公會全聯會捐贈新竹縣一座百萬級的正壓活動篩檢艙及1000個防護面罩，捐贈會場裡一字排開的，除了醫界人士外，包括民進黨籍的前立法院長蘇嘉全、民進黨提名的不分區立委邱泰源、民進黨籍的台北101董事長張學舜，代表受贈的是國民黨籍的新竹縣長楊文科，藍綠同台抗疫，畫面全無違和感。

林佳龍主動在自己臉書粉專揭露：「在熱心產業界人士的奔走下，新竹縣政府將在蔡總統指示成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」的基礎上，設置科技防疫網小組，並採納C-Tech的概念架構，邀請醫界、科技界及企業界等民間單位，加速打造新的防疫科技，築起科技防疫網，楊文科縣長也邀請我擔任小組的顧問之一，十分榮幸能盡點心力。」

「抗疫不分藍綠」說起來簡單，但以臺灣目前的媒體及網路社群氛圍，疫情變化就是一個最好的政治攻防議題，不管是哪個陣營、不管自己做的好不好，只要在輿論上靠「空軍」散播對手陣營「好智障」，等於就差異化對比出自己「好棒棒」，楊文科在這場防疫戰初期就是這樣在網路上被罵、被笑，但他並沒有用同樣的方式反擊，而是走他自己的路。

沒有炮打中央、也沒有甩鍋給政治，出身竹科管理局的楊文科一開始就很清楚，防疫是科學議題，找出感染者要靠篩檢、建立全民防護力要靠疫苗，他想方設法多管道爭取疫苗，但沒批評中央沒給疫苗，面對網友質疑疫調足跡不清楚，他也沒怪罪防疫人員做事不牢靠，而是自己站上第一線每天直播說明疫情，面對長照機構爆發群聚，新竹縣也務實的請中央流行疫情指揮中心協助感控治療、分艙分流，才沒延燒出更嚴重的家戶群聚跟社區群聚，楊文科用自己一貫「直球對決」的態度「該怎麼辦就怎麼辦」。

小說《牧羊少年奇幻之旅》的經典名句：「當你真心渴望某件事時，整個宇宙都會聯合起來幫助你。」如果楊文科渴望的不是「做好防疫」而是「訴諸藍綠」，那新竹縣迎來的就是漫天炮火，這些綠營人士閃都來不及了，怎麼可能還會帶著資源來幫他？選舉是一回事、抗疫又是另一回事，他們這些政治內行人都很清楚，還在那邊想藉著防疫打擊對手的，除了搞不清楚狀況的外行人，也就剩領錢辦事的僱傭兵了。

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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