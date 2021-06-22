美國贈台灣疫苗數多　林俊憲：衝著中國想滲透的野心而來

美國日前宣布捐贈我國250萬劑疫苗已運抵台灣。民進黨立委林俊憲指出，美國8000萬劑的全球捐贈配額，光是台灣就獲得250萬，比例相當高，可以說是美中角力戰場延伸至疫苗，台灣因而受惠。

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林俊憲表示，日前美國宣布加碼捐助台灣250萬劑疫苗，並且迅速就到貨，在這個危機時刻，沒有什麼比即時抵達的現貨疫苗更讓人感謝。但是美國捐贈如此大量的疫苗給台灣在國外也引起討論，因為8000萬劑的全球捐贈配額，光是台灣就獲得250萬，比例高得驚人。

林俊憲說，事實上，美中之間的角力並沒有因為疫情就突然停止，反而是透過與疫情相關的議題暗中較勁，例如這次美國捐贈計畫很顯然是衝著去年就開始的中國而來，也制衡中國透過疫苗想要滲透其國際影響力的野心。

林俊憲說，台灣長年身為美中對壘的第一線，又是美國長期的重要盟友，捐贈給台灣如此大量的疫苗就是美國的「火力展示」，也向全球盟友傳達美國不會坐視不理的訊息。

林俊憲認為，多年來台灣一直堅定站在自由世界的一方，持續與人為善，因而在需要時總能獲得許多國際友人的協助，未來也將繼續如此。