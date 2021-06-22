我駐港辦事處遭迫簽「一中承諾書」蘇巧慧：憤怒但不意外

我國駐香港辦事處6人簽證到期，港府日前發函要求簽「一中承諾書」，否則要在6月21日前離港，我駐港官員全員拒簽，7人已於20日先行返台。民進黨立委蘇巧慧21日對此表示，自從香港通過國安法後，這樣的事情並不讓人意外，而某些身在台灣的人士，至今仍選擇跟隨中國起舞，請大家務必看清這些人的嘴臉。

我是廣告 請繼續往下閱讀

港府逼迫我國派駐人員簽署「一中承諾書」，引起我國政府強烈不滿。蘇巧慧表示，接受到來自日本與美國的暖心援助後，再反觀近期中國共機繞台、阻撓台灣採購疫苗，政治打壓台灣的新聞，就可以理解誰才是真正的朋友，誰又是拿著兩岸一家親話術誆騙台灣的騙子。

蘇巧慧說，這個時間點，出現香港政府強逼我國駐港人員簽署一中承諾書，雖然讓人憤怒，但自從香港通過國安法後，這樣的轉變並不讓人意外，因為在中國戰狼面前，從來沒有什麼「XX歸XX，政治歸政治」，在中國的眼裡一切都是政治，不管文化、經濟、民生，中國不可能擱置統一企圖和台灣談其他議題。

蘇巧慧說，2003年台灣積極爭取加入WHO，卻遭到中國外交官一句「誰理你們」斷然拒絕，18年過去，中國的本質依然毫無改變，除非台灣承認一中原則，否則不論是駐港辦事處，或是事關人道的疫苗，「誰理你們」就是中國的核心思維。

蘇巧慧也談到，即便有這些鐵錚錚的事實，但很遺憾某些身在台灣的人士，至今仍選擇跟隨中國起舞，請大家務必看清這些人。