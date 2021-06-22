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48秒片曝光！孟耿如突賞巴掌　黃子佼噴淚

▲孟耿如（左）賞黃子佼一巴掌。（圖／翻攝孟耿如臉書）
▲孟耿如（左）賞黃子佼一巴掌。（圖／翻攝孟耿如臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-22 14:52:44｜2021-06-22 14:52:56

黃子佼、孟耿如愛情長跑7年、登記結婚1年，時常在臉書放閃，昨（21）日孟耿如分享夫妻倆在家相處的48秒影片，只見她趁黃子佼熟睡，暴賞老公一巴掌，把老公打哭了，整個人懵掉的黃子佼噴淚傻問：「妳為什麼要打我？」

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▲黃子佼被打一巴掌飆淚。（圖／翻攝孟耿如臉書）
▲黃子佼被打一巴掌飆淚。（圖／翻攝孟耿如臉書）
影片中黃子佼在客廳睡得正熟，孟耿如直接往他臉上賞一巴掌，黃子佼先是渾渾噩噩醒過來，下一秒就痛到飆出淚水，無辜問老婆：「妳為什麼要打我？」孟耿如笑說，夫妻倆說好要玩「醒著的人可以打睡著的人一巴掌」的遊戲，黃子佼傻眼：「我在家看電視為什麼不能睡著？」孟耿如連忙撒嬌道：「好啊以後我不叫你了，防疫期間你就一直在家睡好了。」

原來這是夫妻倆專屬的小情趣，孟耿如家裡有一張「惡魔沙發」，不管睡得再飽，只要坐上那個沙發就一定會睡著，孟耿如笑說：「今天我跟『老寶』要來玩一個遊戲，醒著的人可以打睡著的人一巴掌，於是我就再也沒睡著了，整個人亢奮的呢。」

▲孟耿如家有「惡魔沙發」。（圖／翻攝孟耿如臉書）
▲孟耿如家有「惡魔沙發」。（圖／翻攝孟耿如臉書）
 

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