王美花：期待與美歐日共同建設安全供應鏈

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受邀致詞的包括了歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會代表泉裕泰及經濟部長王美花等人。
王美花致詞時先向歐盟、美國與日本表達謝意，因台灣可透過COVAX系統向歐盟購買疫苗，而在疫情嚴峻時刻，先後獲得日本、美國贈送124萬劑AZ疫苗與250萬劑莫德納疫苗，展現「真朋友，真進展」情誼。
王美花表示，台灣的高科技產業擁有全球競爭力，因其具備良好的產業聚落、很好的智慧財產權保護，而政府協助產業轉型升級時，同步協助廠商在國際上多元布局。
王美花指出，台灣與美日歐能共享民主、法治人權與自由經濟的價值，產業間也有緊密連結，彼此是可信賴的供應鏈夥伴，王美花細數台灣與美國、日本、歐盟的合作過往。台美在半導體供應鏈合作已經形成一個非常堅實的生態系統，王美花說，台廠多從美國進口設備，生產重要晶片後提供給美國重要企業，台灣半導體產業已是美國資訊業非常重要的後盾。
至於日本，王美花認為，隨著台灣產業技術能力提升，台日產業互補情形愈來愈顯著，經濟部也一直推動台日產業合作。
近期在疫情影響下，數位科技、智慧應用熱絡，也成為台日合作重點，王美花說，「日本半導體的材料已經是台灣最重要的來源，相繼在台灣投資或擴產」。不僅如此，台日在5G小型基地台領域也攜手前行，中磊與樂天就是最好例子，王美花期盼，台日未來能在創新研發上有進一步的合作。
另外，王美花認為，台灣與歐盟早期在智慧機械奠定良好合作基礎，目前歐盟在氣候變遷、綠色轉型居領導地位，在離岸風電產業則是台灣重要夥伴，同時帶動台灣供應鏈發展，期許雙方未來加深合作，進軍到各個市場。
王美花表示，疫情讓各國意識到供應鏈韌性的重要性，多元的供應鏈來源成為各國重視的議題。台灣政府對營業秘密有完整保護、中小企業有全球布局能力，擁有很高的韌性，快速因應市場需求調整產能，也是值得信賴的供應鏈夥伴，期待持續與美日歐共同建設安全供應鏈。