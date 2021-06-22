永慶房屋為醫護撐腰! 贊助防疫帳篷、防護面罩

本土疫情升溫，全國進入三級警戒狀態，永慶房屋力挺第一線防疫人員，免費捐贈防疫帳篷、防護面罩、餐點、礦泉水等資源，艱難時刻以實際行動力，為前線的醫警人員加油打氣。





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6月15日各地開始大規模施打疫苗，永慶房屋仁愛圓環店贊助帳篷給中心診所醫院，更到現場送上礦泉水、50份蛋糕餐點和紅茶，謝謝醫護人員們的辛勞。陳俊佑店長表示，醫護人員扮演重要的防疫角色，看見他們為防疫任務常常廢寢忘食，希望用餐點盡點微薄心力，溫暖醫護朋友們的胃，讓他們享用餐點時可以加滿元氣！





中心診所醫院施養性院長表示，感謝永慶房屋相挺，提供帳篷讓戶外區環境變舒適，我們更加裝冷氣，使長者不用在大太陽下苦等叫號、寫資料，加速行政流程，阿公阿嬤順利完成疫苗接種。





台北市光武里里長韓修和提及，這次接獲醫院需要協助帳篷，我立刻就想到永慶應該可以幫忙！雖然天氣炎熱，但有永慶房屋仁愛圓環店的協助，不只光武里，更讓建倫里、建安里、誠安里、昌隆里、仁愛里、義村里的長輩們，可以順利地施打疫苗，非常感謝永慶夥伴們熱心相助。





▲永慶房屋仁愛圓環店準備50個西式餐盒，為醫護人員加油打氣，受到中心診所醫院熱烈接待。（圖／永慶房屋提供 )

另外，中山醫院在仁愛國中也有防疫帳篷需求，鄰近的永慶房屋大安店立即支援，吳竹武店長指出，原本接到醫院人員來電，希望協助提供3頂施打疫苗的帳篷，不過到了現場架起棚架後，院方希望能夠再增加3頂，因此馬上應變，趕緊協調廠商，前前後後在3個小時內快速搭建好6頂帳篷，醫院人員紛紛豎起大拇指說「永慶太有效率了吧！」





施打疫苗當日早上，店長吳竹武及大安店同仁主動到現場發放防護面罩，供民眾免費索取，也因擔心高達38度的炎熱氣溫讓排隊長輩中暑，永慶房屋的夥伴們不僅幫忙為長輩撐傘遮陽，看到有坐輪椅或行動不便的阿公阿嬤，更主動上前幫忙扶著長輩緩緩走過操場跑道，引導他們到疫苗施打等候區，減輕醫護人員負擔，讓長者和家屬們備感窩心！





從去年2月疫情爆發以來，永慶房屋支援各地醫院、衛生所、診所、警察的防疫帳篷需求突破300頂，社區服務不遺餘力，期盼以行動力持續力挺，拋磚引玉體恤第一線防疫人員的辛苦，歡迎有需要的單位洽詢永慶房屋雙北各門店。



