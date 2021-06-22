三級警戒熱門點閱社區出爐　雙北蛋白區成人氣王

雙北市進入三級警戒長達一個多月，民眾雖然減少外出看屋，不過線上賞屋依舊熱絡。永慶房屋統計2021年5月15日至6月15日三級警戒期間雙北市各社區的網路點閱量，排名第一的社區為「美河市」，「大直美堤花園」與「新巨蛋」分別位居二、三名。





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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，從熱門點閱社區中可觀察到，民眾看房的偏好逐漸走向蛋白區及平價社區，不僅周邊的自然環境較佳，同時在預算有限的情況下，可以購得較大的空間，讓在家防疫也能舒適自在。





點閱量排名第一的社區為「美河市」，不僅是小碧潭捷運站共構的捷運宅，更擁有河岸景觀，由於社區戶數龐大，交易量也相對較大，幾乎是雙北熱門社區的固定班底。陳金萍說，目前近一年平均單價為每坪54.3萬元，成交達90件。





點閱量排名第二則為前身是基河國宅二期的「大直美堤花園」，平均單價每坪55.1萬元。陳金萍表示，社區位於大直重劃區內，擁有大直商圈的生活機能，鄰近內湖科技園區也提供相當多的就業機會，再加上優良的水岸環境，搭配「5字頭」的親民房價，可說是北市CP值相當高的社區。





點閱量排名第三的「新巨蛋」，平均單價為每坪70.6萬元，是點閱量排行榜前十名中單價最昂貴的社區。陳金萍說明，新巨蛋位於板橋區，是與捷運新埔站共構的捷運宅，周邊生活機能相當豐富，再加上近年環狀線通車後，對於該社區更是一大利多。





「達觀鎮」、「瓏山林」1、2字頭好入手

在十大熱門點閱社區中，單價最親民的是新店區「達觀鎮」，平均單價為每坪19.2萬元。陳金萍指出，社區位置離市中心較遠，總價大約都落在千萬以內，適合預算有限的小資族購屋。除此之外，達觀鎮周邊自然環境優美，再加上未來即將通車的安坑輕軌，使其成為熱門的點閱社區之一。





而平均單價第二親民的汐止區「瓏山林」，平均單價為每坪23.2萬元。社區雖然一樣是離市中心較偏遠，但值得注意的是，瓏山林社區的門牌在汐止區，其實與內湖區僅有一橋之隔，生活圈大多依賴東湖商圈，但是平均房價較東湖商圈親民許多，預算有限的民眾不妨可以納入考慮。





最後陳金萍補充，近期疫情雖有逐漸趨緩的跡象，但是民眾不可掉以輕心，仍需以最高的防疫水準來面對疫情，有購屋需求的民眾，建議可以先從網路上找尋物件，多看多比較，若是有找到中意的物件，不妨趁現在疫情期間透過房仲出價，說不定可以買到令人滿意的價格。



